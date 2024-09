Qual é o máximo que um casal pode aguentar sem sexo e sem perder a paixão, de acordo com especialistas?

O tempo que um casal pode ficar sem atividade sexual e ainda manter viva a paixão varia significativamente de acordo com especialistas em relacionamentos. Fatores individuais como libido, estado emocional e circunstâncias pessoais desempenham um papel crucial nessa dinâmica, o que para muitos traz culpa e preocupações.

De acordo com um estudo citado na Women’s Health Magazine, de 2017, “o adulto médio tinha relações sexuais 54 vezes por ano, o que equivale a aproximadamente uma vez por semana”. Na verdade, foi relatado que a intimidade saudável ocorre de duas a três vezes por semana em casais mais felizes.

A intimidade vai além das relações sexuais e isto também deve ser levado em conta | (Foto: Unsplash)

Mas, qual é o máximo que um casal pode suportar sem sexo e sem perder a paixão?

Segundo a terapeuta de casais Juliana Hauser para o mesmo meio, “não acredito que exista uma linha do tempo universal... cada relação é única”.

Enquanto alguns homens e mulheres podem passar longos períodos sem atividade sexual sem problemas, outros podem experimentar efeitos negativos em seu bem-estar. A abstinência geralmente não causa dano físico, mas pode resultar em frustração ou diminuição da satisfação emocional para alguns indivíduos.

A falta prolongada de atividade sexual em um casal pode levar a sentimentos de isolamento, ansiedade ou até mesmo depressão, dependendo da abordagem pessoal. A intimidade física regular com o parceiro traz benefícios para a saúde física e emocional, como a redução do estresse e o fortalecimento do sistema imunológico.

A comunicação aberta e a qualidade da intimidade emocional são elementos fundamentais para manter viva a paixão em uma relação, independentemente da frequência sexual | (Foto: Unsplash)

Hauser sugere que um “período de seca” pode ser considerado de dois a seis meses. Ele destaca a importância de manter uma conexão sexual no casal, que vai além do ato físico e pode se manifestar de diversas maneiras “como dar massagens, beijar apaixonadamente, se aconchegar sensualmente e muito mais”.

É normal que os padrões e a frequência sexual evoluam com o tempo em um relacionamento. A comunicação aberta e a qualidade da intimidade emocional são elementos fundamentais para manter viva a paixão em um relacionamento, independentemente da frequência sexual.

Em resumo, não há um limite fixo em relação a quanto tempo um casal pode ficar sem sexo mantendo a paixão, pois cada relação é única e é influenciada por uma série de fatores individuais. “O importante é definir o que cada pessoa precisa para sentir uma conexão íntima e ser intencionado ao cultivar esses momentos”, concluiu.