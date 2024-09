Os 3 signos que devem ficar em alerta com a energia do Eclipse lunar em Peixes

O céu de 17 de setembro ganhará uma Superlua e um Eclipse Lunar em Peixes que pode ser muito revelador e mexer com as emoções de alguns signos do zodíaco.

Confira aqueles que devem ficar em alerta e ter cautela com essa energia poderosa:

Sagitário

Alguns fantasmas do passado ou de questões que envolvem suas raízes podem se tornar presentes agora. É preciso evitar perder a calma e se envolver em problemas por discussões, principalmente familiares. A intuição pode trazer respostas, mas é preciso tomar com calma.

Capricórnio

Este é o momento de enfrentar a verdade por mais dura que ela seja. Não tenha medo e busque entender a importância da honestidade para levar uma vida de encontros e não de fuga. Muita libertação pode chegar agora, mas é importante ter cuidado com as palavras e a comunicação como um todo para não se colocar em problemas complexos.

Peixes

Chegam agora muitas revelações sobre o lugar que você deseja ocupar no mundo e como acha que deve ser a reciprocidade em suas relações. Ouça esse alerta e abra os olhos sem o véu da ilusão para compreender a realidade. Isso pode desanimar e cansar, portanto é hora de não cair na escuridão, evitando a fuga da realidade e comportamentos autodestrutivos.

