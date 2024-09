Funcionário de supermercado expõe a ação mais irritante dos clientes e viraliza nas redes sociais

Woman with shopping cart buying food at supermarket.

Uma funcionária do Walmart compartilhou o hábito de cliente que ela acha mais irritante e acabou viralizando nas redes sociais recentemente.

Como detalhado pelo site The Mirror, a famosa rede é extremamente popular entre os consumidores americanos, mas nem todos os funcionários são totalmente apaixonados por todos os clientes.

E com isso, a funcionária Chelsea Jo revelou em um vídeo do TikTok que os clientes que abandonam seu carrinho cheio de comida no meio da loja são o pior tipo de comprador.

O que piora o abandono é a quantidade de produtos perecíveis deixados no carrinho. Indicando produtos como congelados e queijos.

Chelsea Jo disse no registro viral: “Essa coisa nem está mais fria. Tudo isso está ruim agora”.

A postagem acabou gerando um verdadeiro debate, com outros trabalhadores apontando situações similares.

Ainda de acordo com as informações, em 2020, o Business Insider conversou com funcionários do Walmart sobre outros hábitos irritantes que alguns clientes parecem ter adquirido.

Um deles é quando os compradores ficam irritados por coisas pequenas, como esperar por assistência quando ‘só estiveram esperando por alguns minutos’ ou aqueles que insistem em ‘ficar irritados’ quando são solicitados a apresentar documento de identidade para comprar itens com restrição de idade, como álcool.

Com informações do site The Mirror