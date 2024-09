Bob Prada: é assim que se usa o corte de moda para parecer mais jovem e moderna de outubro a dezembro

O reconhecido estilista Dimitris Giannetos deu nome à última tendência em cortes de cabelo: o bob Prada. Este estilo de cabelo curto destaca-se pela sua elegância sutil e ar luxuoso, sendo descrito pelo seu próprio criador como um corte direto que emana sofisticação.

Sua versatilidade e elegância o posicionam como uma opção ideal para aqueles que desejam uma mudança de visual rejuvenescedora e fresca nos próximos meses.

Qual é o bob prada, o corte de cabelo da moda em 2024?

De acordo com o portal Trendencias, o bob Prada se destaca pelo seu comprimento logo acima da linha da mandíbula, começando com uma separação lateral pronunciada. No entanto, não é usado em camadas, mas reto, extremamente curto, com as pontas penteadas para dentro para criar um acabamento arredondado digno de Hollywood.

Bob prada Esta tendência está sendo impulsionada por Joey King (@dimitrishair/Instagram)

Este corte é versátil e favorecedor para todos os tipos de cabelo, seja liso, cacheado ou ondulado. Todas as mulheres podem ficar deslumbrantes com o bob Prada, embora aquelas que buscam replicar o acabamento impecável das celebridades devam ter em mente que requer alto nível de manutenção para controlar o crescimento das pontas.

De acordo com Giannetos, para conseguir este corte específico, recomenda-se alisar e pentear o cabelo de forma a curvá-lo ligeiramente para dentro na parte inferior, perto do queixo, e é a sua assimetria natural que cria a ilusão de um comprimento maior em direção à nuca, tornando-o uma escolha perfeita para qualquer tipo de cabelo.

Com um comprimento que roça as maçãs do rosto, é descrito como uma variante do visual ‘corte pajem’ ou ‘corte holandês’, que se destaca pelo cabelo curto, inspirado na moda dos anos 20 mas adaptado à modernidade. Este corte promete ser um dos mais populares pelo resto do ano, além de ser extremamente chique e original.