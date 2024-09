Adeus animal print! 5 designs de unhas tartan que você pode usar para uma manicure jovem e elegante

As unhas com design animal print ficaram no passado para dar lugar a um novo design, as unhas tartan.

Estas unhas, assim como o padrão tartan, são unhas quadriculadas em tons de vermelho e preto, com um design único e original.

O melhor é que esses modelos ficam bem em unhas curtas ou longas, e você pode exibi-los em qualquer idade, por isso, mostramos algumas opções para que você tenha mãos jovens e elegantes em 2024.

Adeus estampa animal! 5 designs de unhas tartan que você pode usar para uma manicure jovem e elegante

Unhas com estampa de tartan

Você pode usar unhas completamente estampadas com padrão tartan, exibindo quadrados vermelhos e pretos em cada uma das unhas.

Para isso, aplique uma base de esmalte vermelho e desenhe algumas linhas em preto e branco formando alguns quadrados e pronto, finalize com brilho e você vai brilhar.

Unhas francesas com estampa de tartan

Você também pode optar por um design de unhas francesas com estampa tartan e será a mais elegante e moderna ao adotar este estilo.

Apenas aplique uma base de brilho e desenhe esses quadrados em vermelho, preto e branco nas pontas, e pronto, terá uma manicure original e chique que te fará se destacar onde quer que vá.

Unhas com estampa tartan e pedraria

Outra opção para aderir a essa tendência é usar unhas com estampa tartan e outras com pedras, seja douradas ou prateadas.

Unhas com pedrarias devem ser pintadas de branco ou preto para que se destaquem perfeitamente com o tartan.

Unhas xadrez vermelhas

Se quiser se destacar ainda mais com este design de unhas xadrez, pode optar por usar esse design em algumas unhas e em outras apenas o esmalte vermelho.

Isso ficará bem em unhas curtas ou compridas e dará estilo e classe à sua manicure com este tom vermelho, e você também pode adicionar brilho ou pedras nelas.

Unhas de tartan com foil

Para um design original e elegante, podes exibir unhas com estampado tartan e adicionar foil, que é aquele papel delicado em tom dourado.

Use unhas com esta estampa e adicione um papel delicado em tom dourado em algumas delas, seja na base ou nas pontas, e terá um design muito chique.