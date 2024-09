O eclipse lunar influenciará a prosperidade e calma de 5 signos a partir de 17 de setembro

A superlua de 17 de setembro não será especial apenas por parecer um pouco maior do que o habitual, mas também por ser a protagonista do eclipse parcial lunar, que será visível em quase metade do planeta. Este fenômeno influenciará a prosperidade e a bonança de alguns signos, tanto para o bem quanto para o mal, sendo importante ressaltar que os efeitos negativos serão passageiros.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Finalmente, o bem-estar entrará novamente em sua casa. Ficarão para trás os episódios de preocupação com a deterioração da sua saúde ou a de um ente querido. Agora você estará pronta para recomeçar seu caminho. Haverá muitas boas energias ao seu redor que contribuirão para que oportunidades valiosas cheguem até você, permitindo que você resolva tudo o que ficou pendente e a prosperidade permaneça em sua casa ou negócio por um bom tempo.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Você receberá uma notícia na qual terá que desembolsar uma grande quantia de dinheiro para recuperar parte do seu bem-estar. Não encare isso como algo impossível, lembre-se de que já enfrentou obstáculos maiores e conseguiu superá-los. A ajuda financeira que precisa será obtida em tempo recorde e, então, tudo se acalmará. Você é uma mulher resiliente e sabe que tudo isso faz parte do processo para ficar muito bem no final do ano.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

As coisas não vão melhorar no campo de trabalho, então é mais recomendável que você comece a olhar para outros horizontes que permitam ter uma maior estabilidade econômica para cumprir com suas responsabilidades mensais, assim como com suas metas. Se você não está trabalhando, é hora de mudar a estratégia porque não está dando resultados. Você está falhando em algo e precisa identificar isso.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Você precisa confiar um pouco mais nas pessoas que estão ao seu lado, pois serão elas que lhe fornecerão as ferramentas necessárias para mudar e melhorar certos aspectos da sua vida, trazendo consigo harmonia e prosperidade. Talvez seu passado o impeça de entregar parte de sua vida a outras pessoas, mas você também está ciente de que elas sempre tiveram boas intenções com você e desejam o seu sucesso.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você terá que enfrentar essa situação desta vez por todos que estão ao seu lado e que te ajudam com as contas de casa, pois pode haver atrasos nos pagamentos e eles podem não ter como cobrir sua parte mensal. É algo temporário, mas ainda assim desequilibrará suas finanças. No entanto, o cosmos te recompensará a curto prazo por essa ação. É possível que você alcance suas metas mais rapidamente ou que seu dinheiro se multiplique.