Horóscopo Chinês: estes são considerados os signos mais difíceis de lidar em um relacionamento

Estes são considerados os dois signos do Horóscopo Chinês mais difíceis de lidar em um relacionamento. Confira:

Macaco

Como detalhado pelo site C5N, o Macaco é um dos signos mais imprevisíveis do zodíaco chinês. Sua energia social, intelecto aguçado e senso de humor fazem dele uma pessoa encantadora, capaz de atrair outras pessoas com facilidade. No entanto, o seu desejo de ser admirado e a sua inclinação para a liberdade levam-no a evitar compromissos profundos. Se um Macaco sentir que seu relacionamento não lhe proporciona o estímulo emocional que procura, ele pode se tornar infiel.

Apesar dessa tendência, os Macacos podem ser amorosos e compreensivos quando encontram o parceiro certo. São compatíveis com os signos do Dragão, do Rato e do Cachorro, com os quais alcançam equilíbrio nas suas relações.

Cavalo

O Cavalo, conhecido pelo seu dinamismo e magnetismo pessoal, é outro signo que tende à infidelidade. Sua independência e desejo de aventura o tornam avesso a relacionamentos monogâmicos estáveis. Além disso, seu caráter impulsivo o leva a buscar novas experiências amorosas sem pensar duas vezes, o que o torna um dos signos mais difíceis de manter em um relacionamento duradouro.

Ainda de acordo com as informações, porém, quando um Cavalo está verdadeiramente apaixonado, ele pode demonstrar intensa paixão e dedicação. Este signo é mais compatível com Tigre, Cabra e Cachorro, mas tem dificuldades com Rato e Búfalo.

Com informações do site C5N