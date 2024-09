Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Nesta nova semana, a carta ‘O Louco’ do tarot revela que é preciso ter maturidade total para começar a crescer. Também destaca que uma fase de sorte muito em breve.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

A carta do julgamento revela que será uma semana para resolver problemas. O tarot também destaca que é importante continuar se preparando e quem sabe abrir seu próprio negócio.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A carta ‘Feiticeiro’ destaca nesta semana que você deve pedir ao universo, pois tudo lhe será dado da melhor forma possível. É hora de curar completamente sua economia. Também destaca a importância de dissipar as energias negativas.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta de Torre destaca que você deve cuidar do seu patrimônio, da sua saúde e das pessoas que ama. Também é importante ficar de olhos abertos e não confiar cegamente nos demais.

Texto com informações do site AS MÉXICO