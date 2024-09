O estilo boho está arrasando: 6 ideias com botas para aderir à tendência

Passou uma semana desde que o Festival Internacional de Cinema de Veneza aconteceu e o estilo que sem dúvida se destacou como o favorito das famosas que compareceram foi o boho, desde o impressionante traje verde oliva de Angelina Jolie, até o glamour de Poppy Delevingne.

De forma silenciosa, o estilo boho se tornou o favorito das roupas das celebridades e já se espalhou para o streetstyle, promovendo um dos visuais mais descontraídos e elegantes deste ano, que não precisam aderir à tendência do luxo discreto, nem aos cortes formais das roupas sob medida.

O melhor de tudo é que, independentemente da estação, este é um visual que combina perfeitamente com qualquer tipo de clima, então você não precisará se preocupar muito se estiver na primavera ou no inverno. Ele se adapta perfeitamente às diferentes estações.

Estilo boho chic Pinterest (Pinterest)

O que é e como aderir o estilo boho chic?

Do lado deste hemisfério, já se pode quase sentir a chegada da temporada de outono, mas não se preocupe, para aqueles que estão prestes a dar as boas-vindas à primavera, o estilo boho tem um dos trajes perfeitos para cada caso e é, sem dúvida, uma das tendências mais fortes deste 2024.

As famosas já nos alertaram sobre isso, que aos poucos deram espaço aos seus glamourosos guarda-roupas, para uma das combinações mais relaxadas e frescas no mundo da moda, o boho chic. Possui uma vibração calorosa e até mística que é impossível ignorar, essa é a razão pela qual o luxo discreto, o old money e até o estilo coquete.

O estilo boho chic retoma sua inspiração dos trajes das décadas de 60 e 70 do movimento hippie, além de artistas e músicos que usam roupas soltas e folgadas como blusões, vestidos com babados, estampas florais e uma estética retrô que o torna uma das opções mais elegantes sem recorrer a muitos elementos ou passar tempo pensando em como usar certas peças.

Para um visual elegante

Para um visual elegante, combine vestidos longos. Neste caso, temos duas opções que quase chegam a um look total. No primeiro caso, uma peça transparente em tom de pêssego foi combinada com um top de cetim da mesma cor e botas que ajudam a alongar a silhueta. Por outro lado, temos a versão em preto, com botas slouchy e um vestido preto floral.

Estilo boho Pinterest (Pinterest)

O look casual perfeito

Adicione um toque de jeans se estiver procurando um look casual, seja em um visual completo combinando uma saia longa (que aliás está na moda e é uma alternativa aos jeans) e complemente com um top ou blusa romântica de babados digna desse estilo, por fim, adicione um par de botas altas.

As mini-saias com top e uma jaqueta jeans também são a opção perfeita para quem procura um visual moderno e glamoroso, acrescentando uma bolsa de palha e umas botas que se destaquem.

Estilo boho Pinterest (Pinterest)

Dê um toque glamouroso

Este estilo fica ainda melhor com vestidos curtos que mostrem suas pernas, seja justo ou na versão solta e folgada, combine com botins ou botas e você parecerá uma verdadeira especialista em moda, adicione uma bolsa e acessórios leves.