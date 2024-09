3 perfumes super doces para mulheres perfumadas e autênticas; fixa na pele

A fim de identificar o perfume ideal, é importante avaliar os gostos pessoais e, com base nele, tomar as decisões corretas quanto ao aroma a ser manifestado. Mas não se preocupe, se você ama perfumes doces e há dúvidas quanto à escolha, este artigo vai te ajudar!

Caso seu objetivo seja andar em tendência e se atualizar dos melhores tipos de aroma (e que dão água na boca), há opções que mulheres cheirosas jamais devem abrir mão!

A youtuber Julia Ferreira realizou um shorts no YouTube, revelando os quatro tipos de perfumes doces para se apaixonar! Então pegue seu bloquinho de notas e prepare-se para escolher as fragrâncias certas!

Abaixo você confere a lista e suas respectivas notas:

Egeo Choc de O Boticário

O Egeo Choc de O Boticário é um perfume lançado em 2011 e assinado pelo perfumista Marion Costero. As notas de topo são: Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. As notas de coração são: Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Kriska Sonhos de Natura

Kriska Sonhos de Natura é um perfume assinado por Verônica Kato, com o lançamento no ano de 2022. As notas de topo são: Pêssego, Mandarina, Cereja e Maçã. As notas de coração são: Doce de Leite, Paramela, Jasmim, Peônia e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Baunilha, Cacau, Sândalo, Almíscar, Copaíba e Cedro.

Kiss Me Now de Eudora

Kiss Me Now de Eudora é um perfume oriantal floral assinado por Gabriela Maldonado. De selo recente, a fragrância também foi lançada em 2022. As notas de topo são: Frutas Vermelhas, Maçã Vermelha, Cereja e Maracujá. As notas de coração são: Açúcar, Peônia, Jasmim, Lichia e Vitória Régia. As notas de fundo são: Algodão-Doce, Almíscar, Sândalo e Cedro.