Tintura de cabelo ‘espresso martini’: o tom da temporada para realçar os traços se você é morena

Com a mudança da temporada, é o momento perfeito para considerar um novo visual que reflita os novos ares. Algo que nos inspirou foi Camila Cabello e sua impactante mudança de estilo que desenvolveu uma nova tendência: a tintura de cabelo ‘espresso martini’.

Esta cor, que combina elegância e sofisticação, promete ser o tom ideal para as morenas que procuram realçar seus traços, o qual foi usado pela primeira vez na noite do VMA, mudando do loiro descolorido para um tom mais escuro, perfeito para os últimos meses do ano.

Qual é a cor do tingimento de cabelo ‘espresso martini’?

De acordo com os especialistas da L’Oreal, este tom é caracterizado por ser um marrom escuro com tons que variam do preto a reflexos em creme, mel e blonde.

“É uma cor que não é nem muito quente nem fria, ideal para aqueles que buscam um equilíbrio perfeito”, indicam, o que não só proporciona um acabamento bonito, mas também traz um ar sedutor e misterioso.

O ‘espresso martini’ é apresentado como uma opção ideal para as morenas, pois realça os traços faciais e adiciona profundidade ao cabelo. Além disso, é um tom que se adapta a diferentes estilos, desde os mais clássicos até os mais ousados. Com essa cor, é possível obter um efeito dimensional que ilumina o rosto sem perder a essência do cabelo escuro.

A combinação de uma cor base intensa com reflexos claros permite uma transição gradual para tons mais luminosos, mantendo a saúde do cabelo.

Se você está pensando numa mudança para esta temporada, a coloração de cabelo espresso martini pode ser a sua melhor aliada. Este tom não só é elegante e confortável, mas também te permitirá parecer fresca e renovada, além de apostar em um look que necessita pouca manutenção e que requer menor investimento econômico para estar sempre pronta.