O perfume ideal que cada signo deve usar para receber a nova temporada com prosperidade

Descubra qual é o perfume que você deve usar para ativar a sua sorte, de acordo com o seu signo do zodíaco

Áries

De 21 de março a 19 de abril

São mulheres seguras e apaixonadas, por isso estes são os perfumes que atraem a prosperidade Stallion 53, Club de nuit untold e Fakhar rose.

ANÚNCIO

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Para as românticas e sensuais do zodíaco, as fragrâncias Montale Arabians Tanka, Ari by Ariana e Lattafa Khamrah são a melhor opção se desejarem prosperidade.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

A diversão e a aventura estão garantidas com essas mulheres que, ao usar os perfumes Mayar Natural Intense, Cloud 2.0 Intense e Moschino Fresh Couture, farão com que o bem-estar floresça para elas.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

As meninas nascidas sob este signo são muito inteligentes e carinhosas, é por isso que com os deliciosos aromas de Delilah, Fantasy Midnight e Thank u Next conquistarão boas energias.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

CH Carolina Herrera, Lattafa Haya e Ariana Grande Cloud, sem dúvida serão os aromas que selarão a prosperidade para as empresárias e mulheres magnéticas deste signo.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Para que o cosmos conspire a favor das elegantes e autênticas mulheres de Virgem, será vital que usem pelo menos uma vez por semana alguns destes aromas: Velvet Gold Orientica, Ajwad Lattafa e Bright Crystal Absolu da Versace.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

As impressionantes e fashionistas librianas vão dominar a fortuna com essas fragrâncias: Niche Femme Bharara, Eilish Billie Eilish e Qared Al fursan Unlimietd.

ANÚNCIO

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Os três perfumes que permitirão que tudo flua na vida dessas mulheres apaixonadas e únicas são: Amber Noir Orientica, Red Wood Dsquared2 e Starry Night Montale.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Elas são determinadas e sedutoras, então se desejam conquistar a boa sorte, o melhor será impregnar o corpo com os aromas de Lemperatrice D&G, Katy Perry Meow e Montale intense cafe.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Lattafa oud Ametyst, CH Good girl e Versace Dylan blue são as fragrâncias com as quais as leais e determinadas capricornianas irão selar sua sorte para o último trimestre do ano.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A melhor forma de começar a nova temporada de forma ativa e criativa é optando por Viva La Juicy Noir, Moschino Funny e Big Pony 2, três fragrâncias poderosas que capturam boas vibrações.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Essas garotas são sonhadoras e sensuais, devem usar Lacoste Sparkling, Lattfa Yara e Moschino Bubble Gum que farão com que a prosperidade chegue para ficar pelo resto do ano.