As 5 mulheres mais más do zodíaco

Você deve ter muito cuidado se quiser fazer amizade com as mulheres de algum desses quatro signos porque seu caráter as torna as vilãs dos contos de fadas e aqui explicamos quais são suas características para que você não caia na armadilha.

Sagitário

As nativas deste signo são chamadas de bruxas más do filme porque não importa se você as conhece há muito tempo ou pouco, elas são como um barril de pólvora que explode de repente e pode arrasar com tudo o que encontrar. Não sabem lidar com a raiva e destroem tudo em seu caminho, independentemente de serem culpadas ou não.

As sagitarianas não passam muito tempo de suas vidas zangadas, mas quando estão, é para temer. São expressivas e isso se vê em seus rostos. Em seguida, empunham o arco e atacam com sua flecha sem se importar onde acerta. Embora não queiram causar tanto dano, acertam onde mais dói.

Capricórnio

As nascidas sob a influência deste signo são calculistas, frias e causam estragos. Não têm muitas amigas devido à sua capacidade de cutucar a ferida, se quiserem fazer mal, não duvidem que o farão. Apenas precisam de algumas palavras para ferir e sabem muito bem como dizê-las.

Por ser um signo muito sensível, eles se chateiam facilmente. Se se sentirem magoados ou zangados, quase não o demonstrarão: são reservados e gostam de ter controle sobre suas emoções. Para que este signo reaja com raiva, a situação deve ser especialmente séria.

Virgem

As nativas deste signo são as rainhas das críticas, suas opiniões são as mais cruéis ao falar com os outros. São tão extremamente críticas com os outros e consigo mesmas que podem causar estragos.

São mulheres extremamente perfeccionistas, analíticas e muito exigentes com tudo ao seu redor (incluindo elas mesmas). Gostam de estabilidade, rotina e, além disso, têm um forte senso de responsabilidade.

Leão

As mulheres deste signo são como fogo quase impossível de parar. Se não gostam de você ou se você disser algo que não gostam, irão atacar diretamente. São capazes de atacar com toda a força as pessoas que tiverem pela frente. Elas traçarão uma estratégia e caçarão sem piedade, é um signo que destroça com suas palavras qualquer um que esteja na frente.

Eles têm um caráter forte, que pode surgir repentinamente se as coisas não correrem como desejam. Dessa forma, quando ficam bravos, o fazem ferozmente e sem passar despercebidos.