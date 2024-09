Está à procura de algo diferente? As unhas ‘crocodilo’ são o design mais autêntico que está arrasando

A manicure que estamos prestes a apresentar é para mulheres que estão entediadas com cores neutras, discrição e sofisticação, e querem apostar em algo criativo, rebelde e que impressione quem as vê, são únicas e muito originais.

ANÚNCIO

Mais uma vez, Hailey Bieber ditou tendência no mundo da beleza, não por algum método de maquiagem, aplicação de blush ou para fazer os lábios parecerem mais carnudos e suculentos, mas sim por uma manicure ousada que quebra a tranquilidade e minimalismo dos designs leitosos e busca explorar o lado mais divertido de quem as usa.

Quer receber notícias sobre beleza, moda e relacionamento pelo WhatsApp? Cliqui aqui

Se estiver à procura de algo para dar um toque de cor às suas mãos, então as unhas crocodilo são para si. Talvez o seu aspecto possa assustar um pouco, mas é um facto que serão uma das tendências mais procuradas pelo resto do ano, e a esposa de Justin Bieber prevê isso. Afinal, quem melhor do que a famosa modelo para nos dar conselhos de estilo que são sempre certeiros.

Hailey Bieber Instagram: @haileybieber (Instagram: @haileybieber)

O que são unhas de crocodilo?

Alerta! Este é talvez um dos designs de unhas mais extravagantes que quebram com a estética formal e minimalista que temos explorado todos esses meses, onde se busca realçar a beleza natural, é mais sobre quebrar com o que já parece tradicional e, mesmo que seja por um momento, apostar em algo ousado, então, avisamos de uma vez, este é um design não adequado para todos, pois talvez à primeira vista possa parecer ‘estranho’.

As unhas de crocodilo, como o nome sugere, têm um design baseado em uma estampa que lembra a pele desses répteis. Sim, exatamente como você está lendo, o animal print está de volta em nossa manicure, e agora não são apenas as de ‘vaca’ ou ‘leopardo’ que se inspiram em algum animal selvagem.

No entanto, ao contrário dos anteriores, as unhas de crocodilo não precisam necessariamente ser verdes; pelo contrário, brincam com a fantasia através de tons de rosa, amarelo, combinações de cores como roxo, branco, amarelo e outros detalhes que as tornam divertidas e, claro, muito criativas.

ANÚNCIO

Unhas crocodilo Pinterest (Pinterest)

Dicas para conseguir unhas crocodilo ou croc nails

As unhas de crocodilo, como as que Hailey Bieber exibiu nas redes sociais, fazem uso de dois esmaltes diferentes para imitar as escamas deste réptil, embora esta não seja uma regra rigorosa, pois se você procura um design monocromático, então é preciso aplicar camadas diferentes da mesma cor, de modo que fique com um aspecto tridimensional.

Esta tendência de unhas que resgata o espírito da moda dos anos 90 não necessariamente precisa ser feita em toda a sua manicure, o design é tão versátil quanto outros, pois pode ser feito de forma discreta como a francesinha, combinado com outras cores e destacando apenas uma ou duas unhas com este design extravagante. Além disso, não importa o comprimento das suas unhas, embora seja recomendável que sejam em forma de stiletto ou amêndoa, pois possuem aquele ar sedutor e ousado, digno deste padrão.