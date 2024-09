Os signos do zodíaco que descobrirão verdades a partir de agora

A quarta-feira dessa semana é marcada pelo sextil de Mercúrio em Virgem com Marte em Câncer, um fenômeno astrológico que pode trazer importantes reflexões sobre a realidade para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são e como isso os afetará:

Sagitário

A vida começa a mostrar a verdade sobre relacionamentos com interesses em comum ou profissionais. É uma etapa de negociar e entender também aqueles que o ajudaram verdadeiramente ou não. Lembre-se de ter calma para entender tudo e seja discreto, evitando as atitudes precipitadas ou baseadas no ego.

Capricórnio

Momento em que o diálogo será usado para que as coisas fiquem claras de uma vez por todas, principalmente nas relações e trabalho. Para muitos, isso significa resolução, mas para outros, será uma etapa fundamental para resolver detalhes e aspectos que o levam a deixar algo ainda mais alinhado.

Aquário

Com a sensibilidade em alta, conversas desafiadoras e profundas acontecem para descobrir a verdade. Aceite que isso será fundamental para construir bases mais fortes e honestas em sua vida. Se existir dificuldades para se expressar, lembre-se de trabalhar o emocional e encontrar equilíbrio para compreender melhor as limitações e se libertar delas.