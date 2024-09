Comissária de bordo revela ‘pergunta irritante’ que os passageiros sempre fazem e viraliza na web

Se você trabalha em um serviço de atendimento ao cliente, entenderá como é difícil quando fazem uma pergunta cuja resposta você não sabe.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site The Mirror, pode ser ainda mais frustrante ouvir a mesma pergunta repetidamente quando não é seu departamento.

E uma comissária de bordo teve que lidar exatamente com isso em seu trabalho e alertou os passageiros para pararem.

Destanie compartilhou sua revolta nas redes com os que insistem que ela deve saber como tudo funciona em cada departamento.

As principais questões que a incomodam são sobre vouchers dados por atendentes da companhia, sobre os quais ela insiste que não sabe nada porque trabalha a bordo.

“Não sei mais nada além de trabalhar no avião e com os passageiros.” Ela continuou dizendo que está farta de ser questionada sobre vouchers de overbooking porque ela trabalha a bordo, não no portão.

“Eu fico tipo, não sei, eu só trabalho no avião. Tipo, eu nem sei onde estou agora. Esse é o terceiro destino do dia. Não sei, você pode descer e perguntar se quiser.”

ANÚNCIO

A comissária alega que o mesmo acontece quando as pessoas recebem um voucher para usar no aeroporto. Destanie afirmou que já teve clientes que entregaram o voucher a ela e esperaram que ela os ajudasse, quando na verdade não podia.

Quando ela os aconselha a ir ao atendimento ao cliente, “eles não entendem que, mesmo trabalhando com atendimento ao cliente, não é esse tipo de atendimento.”

Ainda de acordo com as informações, os usuários do TikTok ficaram chocados com o clipe, e muitos a elogiaram por lidar com clientes difíceis.

Com informações do site The Mirror