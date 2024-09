As melhores carreiras a seguir se quer ter uma família

Numa nova pesquisa realizada com 2.000 americanos que tiraram licença maternidade no passado, os pais foram questionados sobre qual das 15 maiores indústrias do país se adaptaria melhor a uma vida familiar se mudassem de carreira. Segundo eles, acredita-se que a tecnologia é a que oferece mais apoio (15%).

Da mesma forma, a tecnologia foi a principal opção das indústrias quando se tratou de apoiar um horário de trabalho flexível (17%), algo essencial para a maioria dos pais nos dias de hoje.

Pesquisa

A pesquisa, encomendada pela TripleTen e realizada pela Talker Research, revelou que equilibrar o trabalho e os filhos é um desafio: 43% sentiu que frequentemente tinha que priorizar seu trabalho sobre seus filhos.

Na verdade, 55% considerou deixar a força de trabalho por um longo período para cuidar de seus filhos, além do que permitiria uma licença maternidade ou paternidade típica, e 59% deles seguiram em frente, deixando suas carreiras para se concentrar na criação dos filhos.

Além disso, 74% mudaria sua carreira profissional se isso significasse que seu empregador fosse mais complacente com sua vida familiar.

Trabalhos atuais

Os pais disseram que seus trabalhos atuais carecem de benefícios modernos, como semanas de trabalho de quatro dias (44%), tempo livre remunerado ilimitado (30%), trabalhar exclusiva ou principalmente em casa (30%), opções de seguro médico realmente bons (26%) e opções de cuidados infantis no local de trabalho (25%), 69% consideraria mudar de setor profissional se este lhe oferecesse pelo menos metade dos benefícios que precisa para sustentar sua família.

Muitos pais consideram que uma carreira no setor de tecnologia é a resposta, 12% dos entrevistados afirmaram que atualmente trabalham no setor de tecnologia e, destes, 61% acreditam que o setor lhes permitiu passar mais tempo com a família do que seus empregos anteriores teriam permitido.

Além disso, 81% deles encorajaria outros pais a considerar uma carreira em tecnologia para obter os mesmos benefícios centrados na família.

Priorização

“É perigosamente fácil para os pais priorizarem o trabalho quando é o que ocupa a maior parte do tempo do dia”, disse Maggie Elentukh, vice-presidente de Comunicações e Marca na TripleTen. “Mas o resultado final dessa priorização é perder momentos críticos que nenhum pai quer perder. Os pais têm o direito de passar o máximo de tempo possível com seus filhos, e suas carreiras deveriam apoiar essa prioridade”.

Os resultados da pesquisa também descobriram que 42% dos pais acreditam que não passam tempo suficiente com seus filhos durante um dia de trabalho típico, e 58% tiveram filhos que pediram para passar mais tempo com eles. Mais da metade (56%) teve que perder eventos nos quais seus filhos participaram devido a obrigações de trabalho.