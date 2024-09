Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (10)

(AtlasStudio/Imagem de atlascompany no Freepik)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (10), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca: Às vezes, um acontecimento sem importância é capaz de transformar toda a beleza em um momento de angústia. Insistimos em ver o cisco no olho e nos esquecemos de ver as montanhas, os campos e as oliveiras.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

É preciso encontrar o equilíbrio entre o sonho e a realidade. Viver de quimeras e ilusões não nos leva a lugar nenhum, mas viver apenas focados no concreto e na realidade que nos cerca também pode ser bastante desmotivador e pobre, espiritualmente falando.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

O Tarot diz que a fase de náufrago ‘perdido’ no meio deste grande oceano que é a vida pode estar chegando ao fim. Agora é a hora de assumir o seu poder pessoal e escolher o rumo que quer dar à sua vida.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A vivência de qualquer ser está sempre repleta de boas experiências e outras dolorosas. Todos têm memórias traumáticas, todos já sofremos alguns desgostos e desilusões. Mas, o nosso passado não precisa definir quem somos; o que define quem somos é o que fazemos com o nosso presente.

