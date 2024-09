A super Lua e o eclipse lunar influenciarão o trabalho e a harmonia de 5 signos em setembro

Na noite de 17 de setembro e na madrugada de 18 será muito especial, pois a segunda superlua do ano iluminará com todo o seu esplendor o lado escuro da Terra e, além disso, ocorrerá um eclipse parcial lunar, que terá grande influência no trabalho e na harmonia de alguns signos do zodíaco.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

É possível que alguém tente mudar seu ótimo humor com um comentário bastante impertinente, mas que sabe que atingirá seu ponto fraco. Dependerá de você cair ou não em seu jogo. Você deve ser muito mais astuta, pois isso afastará as más energias, especialmente se tudo isso acontecer em seu ambiente de trabalho. Eles querem que você perca a compostura para que possam parecer bem diante dos outros e minimizar suas conquistas alcançadas.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Finalmente, você receberá aquela ligação que tanto esperou, seja para lhe dar uma oportunidade de se reintegrar ao mercado de trabalho, ou para que você possa mudar e continuar avançando em seus conhecimentos e também financeiramente. O que você tanto pediu acontecerá. Não se desespere. É importante que você tenha tudo o que precisa à mão para começar o mais rápido possível. A estabilidade voltará à sua vida.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Uma pessoa que te valoriza muito, mas acima de tudo sabe que você é uma mulher comprometida, responsável e dinâmica, irá te indicar para um cargo de trabalho melhor. Ela está sempre pensando em você e buscando melhorar a sua situação financeira, pois conhece suas necessidades. A sua vasta rede de contatos fará com que o seu nome seja reconhecido e ouvido por pessoas importantes. Tempos de muita harmonia estão por vir, algo que tem sido difícil de alcançar nas últimas semanas.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Às vezes, nem tudo acontece como esperamos, e talvez seja a influência da Lua e seu eclipse parcial em você, já que os planos que deveriam se desenvolver no meio do mês serão adiados e os prazos se estenderão, algo que não lhe convém no momento, mas você não pode fazer nada para mudar isso, exceto aproveitar esse tempo para descansar e realizar alguma outra atividade que o leve a um equilíbrio emocional.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Receberá uma agradável surpresa no seu local de trabalho e estará relacionada com o desempenho nos últimos meses e como tem interagido com os seus colegas. Se estiver desempregado, chegará a outubro com novidades e boas notícias, pois tudo mudará para melhor. Seria bom que neste dia de eclipse você tome um banho de tangerina e canela para potenciar seu efeito e trazer boa sorte.