4 tipos de mechas cobre que iluminam o rosto que as morenas deveriam experimentar

As mechas são um dos efeitos que mais favorecem quando você quer clarear os cabelos, sem ter que fazer uma mudança drástica.

As mechas em tom cobre tornaram-se as favoritas para as morenas em 2024, pois é um tom que ilumina o rosto e também ajuda a estilizar.

Fica muito bem com o tom de pele e fica maravilhoso tanto em cabelos curtos como em longos, então te diremos com que mechas você pode usá-lo.

Mechas babylights

As babylights são as favoritas de 2024 e você pode usá-las perfeitamente com um tom de cobre, pois dará luz ao seu rosto.

Estas mechas são finas e são marcadas nos fios ao redor do rosto, iluminando e estilizando, proporcionando um visual jovem, sexy e moderno.

Mechas Destaques

As mechas Hightlights em tom cobre proporcionam elegância, iluminação ao rosto e ajudam a parecer mais magra graças ao seu efeito estilizador.

São mechas que parecem muito naturais e são fáceis de manter, e se você é morena, elas lhe darão o visual ideal para encerrar 2024 com muito estilo e elegância.

Mechas de contorno

As mechas de contorno são ideais para exibir um rosto mais fino e se você é morena, levar esse efeito em tom cobre vai te favorecer muito este ano.

Estas mechas, que iluminam sutilmente a área que enquadra o rosto, desde a parte superior frontal, o cabelo ao redor da testa e as pontas, te darão um visual fresco e moderno com elegância.

Mechas Money Piece

As mechas Money Piece também emolduram o rosto e ajudam a parecer menos bochechuda e, se você é morena, essas mechas em tons de cobre vão te fazer parecer ainda mais jovem e moderna.

As mechas podem ser feitas apenas nas mechas frontais do cabelo, ou nessa área e misturadas com o resto do cabelo da metade até as pontas, de qualquer forma, irá beneficiar você e será uma grande mudança de visual.

Então, se você quer renovar seu visual e experimentar um que te beneficie e te ajude a parecer mais magra e elegante, não pode deixar de experimentar essas mechas antes do final do ano.