Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 13 de setembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Confira a seguir:

Áries

Sua missão na vida é ser a força e apoio. Você tem o positivo e o sucesso em suas mãos. O dinheiro extra chega até você com a venda de um bem material.

Vocês estão na fase de retirar energia e ter mais fluidez econômica. Um amor do passado está procurando você para voltar. Para quem está em um relacionamento, um compromisso está chegando.

É uma semana para cuidar do financeiro. Momento de crescer mais profissionalmente e não dar nenhum passo atrás. Não se deixe cair em palavras tolas.

Touro

Uma missão em dialogar com fatores opostos e proporcionar harmonia e estabilidade emocional.

Você está sempre disposto a dar os conselhos ideais para alcançar a paz. Seu ponto fraco é o pescoço e as costas, então você deve aliviar a tensão e não carregar mais tanto os problemas dos outros.

Esta semana será fundamental para tomar decisões de trabalho e definir o que você deseja da vida. Uma viagem importante.

Procure sempre a natureza para que sua energia positiva cresça. Realize o que está pendente, pois você terá solução e sucesso. Cuidado com fofocas e comentários ruins; seja mais discreto.

Gêmeos

É hora de aumentar seu patrimônio com novos negócios. Cuidado com as pessoas ao seu redor e mantenha sempre sua proteção contra a inveja.

É hora de fazer exercícios e começar uma nova rotina alimentar. A sua missão na vida é criar, agir e estimular novas emoções.

Você está destinado a dar o passo certo na vida. Seu ponto fraco são os brônquios e o fígado, evite consumir cigarro ou álcool.

Câncer

Chance de saber de uma gravidez. Sua missão na vida é determinação e experiência; é importante que você seja cauteloso e discreto.

Semana de muito trabalho atrasado. Observe o que você come e seja mais saudável. Procure não ser tão dramático e entenda que as surpresas são uma emoção em nosso ser.

Você deve enfrentar problemas e resolvê-los. Riqueza e abundância virão através de novos projetos. Tenha cuidado com suas palavras e não se meta em problemas que não são seus.