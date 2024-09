Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta segunda semana de setembro

Confira as revelações do tarot, nesta segunda semana do mês, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

O universo lhe envia uma mensagem clara através da carta “Ás de Paus” do tarot nesta semana: é hora de acender seu fogo interior e conquistar objetivos.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Prepare-se para uma semana cheia de poder e transformação. De forma muito positiva, a carta “O Mágico” do tarot revela que você tem controle absoluto do seu destino.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta “Roda da Fortuna” no tarot desta nova semana de setembro anuncia um ciclo de transformações positivas. Para isso, organize tempo e projetos para alcançar novos patamares.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta “O Mundo” aparece no seu tarot desta semana, anunciando um ciclo de grandes mudanças e oportunidades. Então fique bem atento e aproveite.

