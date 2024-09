Dicas de sommelier para escolher o vinho brasileiro perfeito e harmonizar com suas refeições

Harmonizar vinhos é uma arte que envolve a combinação delicada de aromas, texturas e sabores, elevando tanto o vinho quanto o prato. Quando se trata do universo dos vinhos brasileiros, a descoberta de rótulos, regiões e uvas transforma-se em uma experiência fascinante, seja para os iniciantes ou para os mais experientes.

Para auxiliar nesse universo, o sommelier Emerson Greggio, compartilha dicas valiosas para degustar excelentes vinhos e dominar a arte da harmonização.

Como começar

Para aqueles que desejam se aventurar no universo dos vinhos brasileiros, Greggio sugere iniciar pelos vinhos do Rio Grande do Sul, a maior e mais tradicional região produtora do país. Essa região, repleta de história e tradição vitivinícola, oferece uma variedade de vinhos que agradam tanto os paladares iniciantes quanto os mais apurados.

Greggio destaca que os espumantes gaúchos conferem elegância e frescor. Outras excelentes opções para os que estão começando incluem a uva Cabernet Franc, conhecida por sua elegância e complexidade aromática, as uvas italianas brancas como Trebbiano e Peverella, que apresentam frescor e leveza, e a uva tinta Marselan, que tem ganhado destaque pelo seu caráter aromático e sabor marcante.

Foto: Daniel Gialluca

“Os vinhos gaúchos tendem a apresentar uma acidez mais pronunciada e um corpo equilibrado, além de serem intensamente aromáticos”, explica Greggio, ressaltando o perfil característico dos vinhos da região.

Como harmonizar

Uma regra fundamental para quem deseja aprender a harmonizar vinhos e alimentos é considerar os elementos que compõem o prato, seus ingredientes e o que se destaca em cada refeição. Evita-se, assim, o erro comum de escolher o vinho apenas pelo rótulo, desconsiderando as características específicas da uva e do preparo culinário.

“Em um risoto de funghi, por exemplo, o cogumelo aporta notas terrosas, enquanto o arroz, com sua cremosidade, confere uma textura untuosa na boca. Para esse prato, vinhos que apresentam boa acidez, taninos mais leves e um toque de notas frutadas, como os produzidos com a uva Pinot Noir, criam uma harmonização mais equilibrada e agradável”, detalha Greggio.

Para os vinhos brancos, ele sugere harmonizações com peixes, frutos-do-mar e pratos da culinária japonesa, que realçam a leveza e frescor desses rótulos. Já para os vinhos tintos, pratos mais encorpados, como carnes, massas com molho vermelho e receitas à base de cogumelos, são ideais para realçar a intensidade e a estrutura dos vinhos tintos.

Deguste

Explorar experiências como visitas a vinícolas e eventos de degustação de vinhos é uma excelente maneira de conhecer novos rótulos e ampliar seu repertório enogastronômico. Uma ótima oportunidade é o Brasil na Taça, evento dedicado a difundir a produção e degustação de vinhos finos brasileiros. O evento terá a 5ª edição em Campinas, em 28 de setembro, no Clube Fonte São Paulo. Os participantes poderão degustar cerca de 200 rótulos de vinícolas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de apreciar produtos da gastronomia brasileira, como chocolates, queijos, geleias e azeites.

Serviço

Evento: Brasil na Taça em Campinas

Ingressos: A partir de R$ 187 no Wine Locals

Data: 28 de setembro (sábado)

Horário: Primeira sessão das 12h às 16h // Segunda sessão das 17h às 21h

Endereço: Clube Fonte São Paulo - R. José Paulino, 2138 - Vila Itapura, Campinas

Com informações,

Vira Comunicação