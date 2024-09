As mensagens deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje revela que algumas pessoas próximas podem querer criar algumas situações, evite ouvir estes comentários indesejados. Nos estágios iniciais de um negócio, nem tudo será alcançado imediatamente, então mantenha a paciência e a contenção.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot destaca que pessoas que se aproveitam de sua boa natureza podem revelar seu caráter dual. No campo geral, tente concluir tarefas inacabadas.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Em breve, você verá sucesso em todos os seus esforços, o que trará novas oportunidades. Trabalhar com paciência, contenção e humildade lhe trará respeito e ganho financeiro em todos os campos.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Aqueles que são invejosos podem tentar criar obstáculos em sua vida ou trabalho. Fique alerta e cauteloso com o que está ao seu redor.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot faz um importante alerta: Não confie nos outros sem entender seu comportamento e intenções. Não atribua precipitadamente uma responsabilidade significativa a uma nova pessoa.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você pode repensar suas decisões, mas não mude suas escolhas com base no que os outros dizem. Tome decisões com base nas circunstâncias que está enfrentando e lembre-se de que você sozinho arcará com as consequências, sejam elas boas ou ruins

Com informações do site India Today