O que são as unhas de tartaruga, a tendência chique e sofisticada que é perfeita para todas as idades

Entre os diferentes modelos de manicure que existem, as tortoise nails, ou unhas de tartaruga, estão se posicionando como uma das tendências mais elegantes para 2024, oferecendo um estilo único e versátil que se adapta a todas as idades.

Este design de unhas em particular tem chamado a atenção daqueles que procuram um acabamento sofisticado e moderno, que cada vez mais se atrevem a experimentar para sair da zona de conforto.

O que são as unhas de tartaruga?

Segundo os especialistas da Vogue, o nome tortoise nails faz referência ao padrão e tonalidades que imitam a tartaruga de casco, um material valorizado que provém do casco de tartarugas específicas e, portanto, são unhas com um padrão semelhante a este belo animal.

Isso significa que o design busca replicar sua aparência, caracterizada por um efeito translúcido e manchas marrons que se entrelaçam com tons mais claros. Esta combinação de cores lembra as joias, pentes e óculos feitos de tartaruga, um estilo que tem ressoado no mundo da moda há décadas.

Embora já tenham sido tendência há anos, espera-se que nos próximos meses ganhem total destaque, tornando-se uma das escolhas mais populares para aqueles que desejam adicionar um toque de elegância à sua manicure. Isso porque as unhas de tartaruga são perfeitas tanto para ocasiões formais quanto informais, tornando-as uma opção ideal para qualquer evento.

É possível brincar com diferentes tonalidades e acabamentos, desde um toque brilhante até versões foscas, o que permite que cada pessoa expresse seu estilo pessoal. Além disso, essas unhas favorecem diferentes formatos e comprimentos.

As combinações de tons de marrom, âmbar e toques de verde podem proporcionar uma aparência muito chique e que se mistura com técnicas em vanguarda, seja as unhas francesas, ombrés ou alternadas com bases lisas.