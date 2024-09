Chega de blazer! O cardigan ressurge este ano e promete um dos looks mais bonitos de 2024

Desde o início do ano, as mulheres francesas impuseram o uso do cardigans com giros muito mais delicados e chiques, tornando-os básicos e que, com a mudança de temporada, continuarão sendo uma das peças mais usadas e em tendência deste 2024.

Grandes marcas de moda como Chanel, Ralph Lauren e Miu Miu começaram a incluir o cardigan em suas coleções, proclamando-os como uma das peças essenciais no guarda-roupa, pois são tão chiques ou até mais do que os próprios suéteres. Portanto, dê um toque diferente ao seu visual e adicione um deles ao seu armário.

A chegada da tendência coquete ajudou as peças românticas a ganharem mais destaque e popularidade, razão pela qual os cardigans se transformaram em uma versão muito mais cozy com detalhes em 3D, o que fez com que ganhassem tanta popularidade que até mesmo houve quem procurasse formas de tricotar os seus próprios.

Se o seu estilo é mais descontraído e chique, substituindo o uso de moletons, suéteres ou blazers, então os cardigãs são a sua melhor opção, e há diferentes maneiras de dar a eles um toque elegante e glamouroso que você não vai querer perder em 2024.

O que são cardigans?

O blazer tem um novo concorrente? Se o cardigan já tinha um clube de fãs, este ano chegou para arrasar nas tendências, sendo uma das peças de vestuário que têm protagonizado passarelas e se trasladado para o streetstyle para dominar com suas formas chamativas, e é que são quase ou mais versáteis que um suéter tradicional.

O cardigan não é apenas sinônimo de conforto, também se tornou tradução de glamour, estilo e calor que só acrescenta aos looks e é difícil de resistir, é por isso que as mulheres francesas os impuseram como um sinônimo de feminilidade e glamour através de detalhes 3D, laços e flores.

Para identificar e diferenciar um cardigan de qualquer outra peça de ‘agasalho’, a única coisa que você precisa considerar é que se trata de um tipo de suéter sem gola que inclui uma fileira de botões na frente, que pode ser usado solto ou abotoado, e geralmente tem um par de bolsos na frente. É uma opção perfeita para dar um toque diferente ao seu visual, evitando peças como blazers ou gabardines, pois é leve, fácil de usar e perfeito para qualquer ocasião.

Como usar a tendência de cardigans em 2024?

Os cardigans são tão versáteis que ficam bem com qualquer visual, tanto podem ser combinados com jeans como com saias. São perfeitos para todas as ocasiões e conseguem chamar a atenção de todos! Têm tudo!

Com saia

Se é daquelas que adora dar um toque diferente ao seu visual, mas mantendo-se elegante e na moda, enquanto chama a atenção, então esta opção de cardigan na sua versão glamorosa é para você. Basta combinar com uma saia de cetim ou comprida, adicionar um cardigan estampado, pode ser de riscas horizontais, florais, com laços ou detalhes em terceira dimensão, e complementar com sapatos tipo bailarinas, sapatilhas ou mary jane.

Com jeans

Para um visual casual e chique, combine peças versáteis como jeans com um cardigan, adicione um top curto e uma peça inferior como mom jeans, acrescente um cardigan longo ou um cropped, por último, adicione sandálias baixas ou tênis, não tenha medo de combinar cores para dar um toque divertido ao seu look.

Com elegância

Para um look elegante, combine cores neutras, peças em tons de bordô que certamente se tornam um dos favoritos do outono ou então, bege, cinza ou preto, por outro lado, complemente com jeans e até mesmo brinque com texturas como efeito de pele, adicione calçados como scarpins e blusas de seda, acrescente toques chiques como óculos de sol, chapéus e bolsas pequenas.