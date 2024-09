Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 6 e 8 de setembro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Você vai fazer mudanças importantes na sua vida profissional; um emprego pode surgir e você vai ganhar um aumento de salário. Não se gabe para não atrair energia ruim e apenas diga as coisas para as pessoas que te amam.

Cuide mais da saúde em geral. Uma viagem pode surgir. Cuidado com os acidentes. Quem é solteiro e quer formalizar o relacionamento, pode dar esse importante passo logo. Qualquer cirurgia terminará bem.

Um parente o procura para pedir ajuda financeira. Seus números da sorte são 12 e 29. Seu signo é o mais apaixonado e é por isso que você tende a ser infiel; não se comprometa se quiser continuar com várias pessoas ao mesmo tempo, pois isso trará problemas.

Virgem

Lide com as pressões com calma, mas não procrastine e tente resolver tudo na hora. Evite se perder na angústia e desespero; se organize.

Um presente. Uma nova proposta importante. É preciso entender que tudo toma seu próprio caminho na vida.

Cuidado com problemas de garganta ou infecções. Não brigue mais no relacionamento e compreenda que cada um deve ter seu espaço.

Libra

Sorte nas relações e fechamento de negócios ou novos caminhos em sua carreira. Alcance o sucesso com calma e ressignificando algumas questões.

Realizações positivas que podem mudar sua vida. Não deixe que o orgulho o abale e tire pesos dos ombros; um perdão.

Não se descuide da saúde. Tenha atenção com dores nas pernas e ossos. Os solteiros podem encontrar um novo.

Escorpião

Boas energias rondam seu signo e é hora de analisar todas as opções para ter sucesso. Cuidado com o ciúme e procure não controlar tanto o seu parceiro para não se envolver em brigas sem motivo.

Os solteiros irão conhecer pessoas compatíveis e devem se abrir mais. É hora de movimentar suas energias e uma mudança de casa pode acontecer; tudo sairá bem.