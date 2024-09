Elas salvam você dos cabelos brancos: mechas platinadas para disfarçá-los em cabelo preto

Não há técnica melhor para disfarçar os cabelos grisalhos em cabelos pretos do que as mechas platinadas, pois não apenas as esconde de forma eficaz, mas também adiciona um toque de luz e movimento ao cabelo, criando um visual impactante e versátil.

De acordo com a revista Glamour,, este estilo ganhou popularidade por sua capacidade de rejuvenescer a aparência geral do cabelo, proporcionando dimensão e dinamismo sem a necessidade de recorrer a uma mudança drástica de cor.

Além disso, é benéfico para aqueles que começam a notar cabelos grisalhos em áreas específicas, como no topo da cabeça ou nas têmporas, pois as mechas platinadas se entrelaçam sutilmente com o cabelo natural, criando um efeito de camuflagem que disfarça os cabelos grisalhos sem esforço.

Versatilidade no visual

Os especialistas destacam que as mechas platinadas em cabelo preto se tornaram uma declaração de estilo por si só. A versatilidade deste visual permite adaptá-lo a diferentes comprimentos e texturas de cabelo, desde cortes bob elegantes até cabelos longos e ondulados.

