Do eclipse lunar ao ‘cometa do século’: os eventos astronômicos que vão te surpreender em setembro

A agenda astronômica de setembro promete, pois o céu brilhará como nunca com vários fenômenos visíveis a olho nu. Para a Astrologia, será um mês carregado de energias que devem ser aproveitadas para analisar e nos organizarmos em prol do progresso e da prosperidade.

Os mais impressionantes e visíveis aos olhos humanos aparecerão nas últimas semanas do mês. Entre eles, estão uma superlua, a aparição de um cometa único, um eclipse lunar e uma vista deslumbrante de Saturno.

Saturno em oposição

Em astronomia, uma oposição é o momento em que um planeta se alinha diretamente com a Terra e o Sol. Nesta formação, o corpo e a estrela estão em lados opostos, com a Terra no meio.

Durante a oposição, o planeta parece mais brilhante do que em qualquer outra noite do ano e é visível durante todas as horas de escuridão. Portanto, o dia 8 de setembro é o melhor momento para observar Saturno, o planeta com anéis.

Eclipse lunar parcial

Mesmo antes da Lua atingir o seu ponto máximo de brilho, a sombra da Terra será visível sobre o satélite. Trata-se do eclipse parcial da Lua que ocorrerá entre a noite de 17 e a madrugada de 18 de setembro e será visível em regiões da Europa, África, Ásia e América.