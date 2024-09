Relógio biológico masculino: entenda a relação entre idade e fertilidade

Embora o conceito de relógio biológico seja amplamente associado às mulheres, é importante entender que a fertilidade masculina também sofre os efeitos do tempo. Com o passar dos anos, a qualidade dos espermatozoides tende a diminuir, impactando a capacidade reprodutiva dos homens.

O impacto da idade na fertilidade masculina

Conforme a Revista Crescer, enquanto as mulheres nascem com um número limitado de óvulos que diminui ao longo da vida, os homens começam a produzir espermatozoides na puberdade e continuam a produzi-los durante toda a vida. No entanto, a qualidade desses espermatozoides não permanece constante. Com o envelhecimento, os espermatozoides podem perder motilidade e apresentar maior risco de alterações genéticas. Isso pode dificultar a fecundação e aumentar a probabilidade de problemas na gestação, como abortos espontâneos.

De acordo com o ginecologista e obstetra Arnaldo S. Cambiaghi, especialista em reprodução humana, a motilidade dos espermatozoides é um fator crucial para a fertilidade masculina, e essa capacidade de movimentação pode ser reduzida com a idade. Além disso, espermatozoides de homens mais velhos têm maior probabilidade de apresentar DNA fragmentado, o que pode gerar embriões com anomalias genéticas.

Um estudo publicado na revista Fertility and Sterility mostrou que a chance de engravidar diminui significativamente com o envelhecimento masculino. No estudo, 76% dos homens com menos de 25 anos conseguiram engravidar suas parceiras em seis meses, enquanto apenas 52% dos homens com mais de 45 anos alcançaram o mesmo resultado no mesmo período.

Estratégias para melhorar a fertilidade

Apesar de não ser possível reverter completamente os efeitos do tempo, existem várias medidas que podem ajudar a melhorar a qualidade do sêmen e aumentar as chances de concepção. Consultas regulares com um urologista, a manutenção de uma dieta equilibrada, a prática de exercícios físicos e a redução do consumo de álcool, cigarro e cafeína são passos fundamentais para preservar a fertilidade. Além disso, dormir bem e evitar o estresse também são recomendados para manter a saúde reprodutiva.

Cambiaghi destaca que mudanças nos hábitos de vida podem começar a mostrar efeitos positivos na qualidade do sêmen em poucos meses, com melhorias significativas geralmente observadas dentro de seis a doze meses após a adoção de um estilo de vida mais saudável.