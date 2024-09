O perfume favorito de Taylor Swift e outros para você escolher de acordo com sua época favorita

Descobrir o aroma distinto de uma celebridade pode ser uma experiência fascinante e, no caso de Taylor Swift, disseram que ela cheira a ‘madeira cara’, dando pistas sobre qual é o seu perfume favorito.

Trata-se da fragrância Santal Blush de Tom Ford, que cativa com seu encanto amadeirado e floral. Pertencente à família olfativa Âmbar Amadeirada, combina notas de madeira com um coração florido no qual se destacam o jasmim, a rosa e o ylang-ylang, complementadas com toques de especiarias, ervas e sementes de cenoura. Um luxo para os sentidos que tem um valor aproximado de US$ 295 por frasco.

Explore outras fragrâncias que a transportem para diferentes épocas, ao melhor estilo de Taylor Swift

Por exemplo, o Lost Cherry de Tom Ford, que nos lembra o álbum Red da artista. Esta fragrância vai te cativar com sua mistura de cereja preta, licor de cereja e amêndoa amarga, evocando a mesma intensidade e energia deste período.

No entanto, se você se sente mais como Lover, deve usar no seu dia a dia o Dreams da Coach. Você será surpreendido com suas notas de laranja amarga, gardênia, flor de cacto e Árvore de Josué, que emanam calor e sensualidade, tornando-a um verdadeiro prazer por onde passar.

Por último, outro perfume que nos lembra a Taylor Swift, sua música e sua vibe é o Flowerbomb de Viktor & Rolf. Com longa duração, ele encanta com sua suavidade floral, feminilidade e elegância, combinando notas de jasmim sambac, rosa centifolia e osmanthus, criando uma experiência olfativa única e envolvente.

Cada perfume, assim como cada época, nos convida a encontrar nossa própria identidade olfativa, sem nos limitarmos a uma escolha e aproveitarmos ao máximo nossa feminilidade, evocando sensações, momentos e pessoas que lembraremos para sempre.