Nem preto, nem granada! O ‘brat green’ é a cor em tendência: veja como usar a cor que está arrasando

Charli XCX acabou de revolucionar o mundo da moda, elevando o ‘Brat Girl Summer’ ao topo das tendências, que não é apenas uma forma de se vestir, é uma atitude, é tudo, e quem melhor do que essa cantora que se destaca por sua rebeldia e estilo icônico ao se vestir.

Foi o lançamento do álbum ‘Brat’ de Charli XCX que causou furor no mundo da moda, arrasando com a estética minimalista dos looks cuja paleta de cores ia desde tons neutros como preto e bege, até tons mais vibrantes como bordô, e é que, se 2023 foi o ano Barbie, colorindo as ruas de rosa, sem dúvida, este se afasta para dar lugar à estética do álbum da famosa estrela pop.

Desde junho deste ano, as amantes da moda aderiram à estética proposta pela cantora de 'Famous', deixando para trás os delicados trajes do luxo silencioso, para dar lugar a uma estética onde a paleta de cores é muito mais vibrante e emocionante, dando um ar chique e rebelde aos looks que destacariam a beleza de qualquer mulher.

Brat green em tendência Pinterest (Pinterest)

O que é o brat verde?

No ano passado, a tendência barbiecore arrasou propondo alguns dos looks de sonho mais românticos dos últimos anos, no entanto, a moda está sempre em constante mudança e os trajes minimalistas que se destacam pela atenção aos detalhes foram os que prevaleceram, pondo fim à estética vibrante deixada pela ‘febre da Barbie’, reforçando mais uma vez o poder da tendência do luxo discreto e do old money que elevou Sofia Richie.

Desta vez, foi Charli XCX, grande amiga de Rosalía, quem propôs uma mudança no guarda-roupa das mulheres neste verão, e possivelmente pelo resto do ano, com o 'Brat Green', assim chamado pela estética de seu último álbum, composta por uma paleta de cores verde limão, cujo impacto foi tão grande que logo começou a invadir as coleções e passarelas de renomados designers.

Além disso, ele se tornou o protagonista de roupas de celebridades que não apenas exibem seus looks em suas redes sociais, mas sua influência foi ainda mais longe, a ponto de celebridades como Emma Corrin e Emily Ratajkowski orgulhosamente o usarem no Festival de Veneza.

Como usar o brat verde na tendência?

O brat é uma cor que emana alegria, frescor e modernidade, dê uma chance ao verde lima e eleve seu visual, mude a mentalidade do luxo discreto e destaque-se com um dos tons que promete arrasar pelo resto do ano.

Leve o Brat Green de forma glamorosa

Leve o estilo das icônicas bonecas Bratz com um toque de Brat Green, aqui estão alguns exemplos que se destacam pelo uso de botas brancas, seja lisas ou com um toque chique, como estampas de corações e a versão plataforma. Combine-as com mini vestidos ou com um conjunto de saia curta para exibir pernas quilométricas.

Brat green em tendência Pinterest (Pinterest)

O Brat Green em sua versão casual

Este é talvez um dos melhores looks para ir a um festival de música, e é que, a cor verde limão do 'Brat' tornaria qualquer outfit icônico, combina com jeans ou calças de efeito pele, também podes adicionar cargo ou baggy, complementa com tênis e pumps, e dê cor com um colete ou blusa estampada transparente, isso dará um toque moderno e até futurista ao seu look.

Brat green em tendência Pinterest (Pinterest)

Coloque um toque elegante no Brat Green

Quem disse que o Brat Green não é elegante? Esta cor é tão sofisticada que se tornou a protagonista dos looks de celebridades no Festival de Veneza, combinando vestidos de seda, longos de cetim, saias pareô e finalizando seu visual com calçados como sandálias de salto ou scarpins.