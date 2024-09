Mensagem dos Druidas para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Leão – Carta A ilusão

Existem ilusões e imaginações que tomam conta da sua atenção, o que o impede de focar na realidade e no presente. Isso é ruim não apenas para a sua energia, mas também o deixa cego e sem a capacidade de agarrar boas oportunidades que são importantes para o seu crescimento. Seu reflexo na água pode enganar, pois nele o que é de esquerda vira direita e o que é direita vira esquerda. Tenha cuidado para não acreditar na ilusão e basear sua vida nela.

Virgem - Carta O amor

Não esqueça a importância de manter tempo para se apaixonar pela vida e vivenciar o amor com as outras pessoas. Diferente do que muitos pensam, é importante estar consciente das decisões e do momento não só para iniciar um amor, mas também para finalizar se for o caso. A sua resposta está agora em ouvir o coração e ser quem escreve a sua história.

Libra – Carta A Ceridwen

Momento de recuperar seu poder e superar tudo aquilo que já tirou sua força um dia. Nasce agora um impulso que contribuirá com o renascimento, transformação e inspiração em sua vida, por isso abra-se a essas novas energias. Seu magnetismo em alta pode atrair muita coisa positiva, mas também negativa de pessoas que se incomodam com seu despertar; aproveite e proteja-se também.

Escorpião - Carta Druantia, a Rainha dos Druidas

Tome seu poder de criar e atrair o que deseja em suas mãos. Você está protegido pela boa sorte e amparado para realizar conquistas importante, basta apenas planejar certas iniciativas e não temer assumir a postura de quem está sempre pronto para vencer e receber o melhor.