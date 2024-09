“Estava destroçada”, as revelações do estilista da princesa Diana sobre a infidelidade de Charles

Após 27 anos da morte da princesa Diana, continuam surgindo detalhes sobre sua vida e seu tumultuado casamento com Charles, que sempre foi acusado pela mídia de traí-la com Camilla. Recentemente, o estilista de Lady Di revelou como ela era afetada por esse triângulo amoroso.

Por algum motivo, as pessoas têm a tendência de falar sobre suas vidas com seus cabeleireiros, e Lady Di não foi exceção. Richard Dalton, cabeleireiro de confiança da princesa Diana por 10 anos, disse que, devido à sua proximidade com Diana, ele também faz parte de sua história, então decidiu contar sobre as revelações que ela lhe fez em um novo livro, escrito por Reane Plant, colecionadora de memórias da saudosa princesa. O texto se intitula ‘It’s All About The Hair: My Decade With Diana’.

"Nunca falei publicamente, mas Diana se foi há 27 anos e eu fazia parte da história", explicou Dalton, que indicou que sua decisão de lançar o livro é para manter o legado de Diana, falecida em um acidente de carro aos 36 anos.

Segundo o que foi publicado pela Quien, o estilista disse ao Daily Mail que muitas vezes, Diana "estava destroçada" quando ele a penteava. No livro, o estilista, atualmente com 76 anos, contou que um dia ela lhe disse: "Meu maldito marido desapareceu de novo". Naquela época, o atual monarca estava tendo um caso com Camila.

Ele relatou que Diana "era muito divertida, incrivelmente glamorosa e ainda mais bonita na vida real do que em suas fotos. Quero compartilhar minhas histórias para preservar seu legado." Ele destacou que "ela tinha muitas facetas".

A princesa Diana e a sombra de Camila

Camila Parker sempre foi uma constante no casamento de Diana com Charles. A imprensa destacava a infidelidade do então príncipe, e sempre a destacou como sua eterna amante.

Em 1995, após se separar de Charles em 1992, a princesa Diana disse em uma entrevista a Martin Bashir da BBC: “Bem, éramos três neste casamento, então estava um pouco lotado”. Em 1994, Charles confessou que o casamento estava “irremediavelmente quebrado”.

Camila, 19 anos mais velha que a princesa, sempre esteve perto dela, diz-se até que por um tempo, Diana a considerou sua conselheira. Em 1996, Diana e Carlos se divorciaram oficialmente e no ano seguinte, ela faleceu. Dois anos depois, Carlos e Camila oficializaram seu romance.