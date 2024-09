As calças jeans ‘baggy’ estão arrasando por sua forma peculiar: saiba como usá-las com elegância

A extensa oferta de jeans pode ser esmagadora, já que, enquanto as pernas largas ‘eliminavam’ as skinny, novas formas se infiltraram nas tendências, demonstrando mais uma vez o dinamismo e versatilidade que esta peça básica do guarda-roupa possui.

ANÚNCIO

Este 'terremoto' que o mundo da moda enfrenta deixou algumas peças do passado ganharem mais popularidade, como as calças boca de sino, os ombros estruturados e os conjuntos de alfaiataria, trazendo de volta tendências das décadas de 60, 70, 80 e 90, criando uma atmosfera leve de nostalgia e melancolia à qual muitas mulheres já aderiram.

Mas se há algo que é um fato é que este ano foi o ano das calças jeans, das boca de sino, das bootcut, passando pelas baggy e cargo, palazzo e desta vez, as ‘balloon’ ou ‘baggy’ que prometem conquistar seu coração com uma forma particular que é difícil de ignorar, então elas podem funcionar como uma peça statement do seu visual, não tema dar-lhes uma chance e chame a atenção com estas calças jeans.

Jeans baggy Pinterest (Pinterest)

As calças jeans baggy serão tendência nesta temporada

Se está procurando dar um toque diferente ao seu visual, então as calças jeans baggy ou ‘balloon jeans’ são para você, pois têm uma forma única que definitivamente você tem que experimentar. Valorizam sua imagem, são chiques e uma das opções mais elegantes deste ano, não é por acaso que se tornaram os grandes favoritos no início do ano e o seu legado parece continuar nos meses restantes de 2024.

Se você já está entediado com os mom jeans ou as cargos, então as ‘baggy’ são para você, dê uma chance a uma das formas mais especiais entre os jeans, e é que, se há algo que posso te garantir, é que você se destacará onde quer que vá, sim, não tenha medo deles, são quase tão elegantes quanto qualquer outro.

As calças jeans ‘baggy’ são caracterizadas pela sua cintura alta, mas a sua particularidade reside na forma como caem, alargando-se como se um balão se estivesse a inflar, criando uma curvatura exatamente ao nível das coxas e joelhos, atingindo o seu ponto máximo nessa altura e depois ‘desinflando’ até fechar a forma ao nível dos tornozelos.

Como usar jeans baggy?

Este tipo de jeans voltaram dos anos 80 para se tornarem uma peça essencial no seu guarda-roupa, é por isso que o volume é sua principal característica, e se você está convencida a usá-los, aqui estão alguns looks que podem te inspirar.

ANÚNCIO

Para um visual elegante

Não julgue essas calças jeans pela sua forma, dê-lhes uma chance e verá como farão você parecer uma verdadeira especialista em moda, combine jeans balão com sandálias de salto e uma camisa de cetim para um look fresco durante o dia, ou opte por um visual mais quentinho, com um moletom e botas, não se esqueça que os tons neutros elevam sua roupa.

Jeans baggy Pinterest (Pinterest)

Para um visual casual

Para um visual casual, não esqueça que o par perfeito são tênis, seja optando por um modelo de cano alto ou chunky, combine com uma blusa esportiva ou crop top e adicione uma camisa tipo jaqueta, jaqueta bomber ou jaqueta de motociclista, por fim, adicione acessórios como um boné ou chapéu bucket.

Jeans baggy Pinterest (Pinterest)

Para um visual glamoroso

Se você é daquelas que gosta de se destacar com roupas bem elaboradas e pensadas, então estas opções são para ti, combine peças que possam ser acinturadas, ou tipo crop, desta forma, você continuará a exibir uma silhueta estilizada, combine com uma camisa e colete ou com uma camisa e pullover, adicione botas ou stilettos e terá o look mais chique pronto.