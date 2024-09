Adeus unhas francesas! As unhas quadriculadas são as mais aclamadas em 2024 e são ideais para usar aos 50

As unhas francesas ficaram no passado e uma nova e arrojada tendência chegou em 2024 para mulheres de 50 anos ou mais.

Trata-se das 'unhas quadriculadas', que ficam bem tanto em unhas curtas quanto em longas e proporcionam um visual único e original.

Você pode usá-las de diferentes tipos e aqui estão alguns modelos simples que você pode fazer em casa para se destacar em 2024.

Como usar a manicure quadriculada ou unhas xadrez aos 50 com estilo e elegância

Unhas com estampa de xadrez tartan

Se quiser parecer elegante e moderna aos 50 anos, pode usar unhas com estampa xadrez tartan em vermelho e preto.

Para isso, você deve fazer quadros vermelhos e pretos com linhas finas brancas em todas as unhas ou apenas em algumas, e em outras você pode usar esmalte preto e selar com brilho, ficará fabuloso e fará você se destacar.

Unhas quadriculadas pretas e brancas

Outra opção chique que combinará com qualquer visual que você usar é exibir unhas quadriculadas em preto e branco, no melhor estilo de um tabuleiro de xadrez.

Para isso, desenhe quadrados pretos e brancos em todas as unhas ou em algumas delas, e em outras você pode optar por usá-las em tom branco com alguns brilhos para uma manicure elegante.

Unhas xadrez com pedras

Se quiser uma manicure elegante e também fashion e glamorosa aos 50 anos, pode optar por usar unhas quadriculadas com pedrarias.

Pode ser em tons claros ou pastéis, como rosa e branco, e em algumas unhas pinte apenas de rosa e coloque pedras na base, finalizando com um brilho para um acabamento chique.

Unhas xadrez com brilhos

Para uma manicure ainda mais fabulosa e glamorosa, você pode usar unhas quadriculadas com brilhos que te façam brilhar onde quer que vá e combinem com tudo.

Para isso, você pode optar por um tom nude, branco ou preto e um esmalte brilhante, seja dourado, prateado ou o que preferir, e faça quadrados com o tom que escolheu e o esmalte brilhante e depois aplique brilho e terá uma manicure fabulosa e invejável aos 50 anos.