A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Imperatriz

Algo importante será anunciado em sua vida e o colocará em um caminho mais sólido. Lembre-se de confiar na sua capacidade e não temer o compromisso, pois é preciso assumir caminhos com firmeza a partir de agora.

Capricórnio – Carta A Estrela

A inspiração em sua vida será importante para guiar um caminho; não feche os olhos e a mente, pois é preciso olhar com coragem a trajetória que deseja percorrer.

Aquário – Carta Os Amantes

ANÚNCIO

Cuidado com pessoas que demonstram frieza com facilidade e enrolam para que as coisas se concretizem, especialmente no amor. É momento de se equilibrar e ter mais amor-próprio.

Peixes – Carta A Torre

Não tenha mais comportamentos autodestrutivos que podem complicar a vida e trazer consequências que p deixarão abalado. Acidentes e assaltos precisam ser prevenidos.