Saias xadrez estão em alta, veja como usá-las com estilo aos 40 anos

As minissaias xadrez são uma das mais elegantes e modernas de 2024

As mini-saias xadrez se tornaram a sensação do restante de 2024 e Khloé Kardashian deixou claro que podem ser usadas aos 40.

Recentemente, a integrante do famoso clã posou usando uma saia desse tipo, deixando claro que é a moda mais arriscada e sexy deste ano.

Existem muitas maneiras de se vestir de forma elegante e sexy nesta idade e vamos te dizer como conseguir isso para que você se destaque onde quer que vá.

Você pode usá-las largas, plissadas ou justas, de qualquer estilo, e combiná-las assim.

Saia xadrez com camiseta e botas

Khloé Kardashian usou uma saia xadrez marrom larga e plissada, estilo colegial, e combinou com um top de mangas curtas.

Este visual foi complementado com botas em tom marrom, uma bolsa pequena e chique e óculos escuros, parecendo sexy, elegante e fabulosa.

Saia xadrez com camisa e sapatos nude

Também pode optar por usar uma saia xadrez com uma camisa branca ou preta aos 40 anos, combinando elegância com sensualidade.

Complemente este visual com um par de saltos transparentes ou nakes shoes e você pode carregar uma bolsa chique e joias que aprimorem e elevem o visual.

Saia xadrez com blusa de mangas bufantes e meias-calças

Se quiser parecer elegante com uma saia xadrez aos 40 anos, você pode usá-la com uma meia-calça preta.

Complemente este visual com uma blusa de mangas bufantes que você possa colocar por dentro da saia e também use botas pretas e acessórios que te façam se destacar.

Saia xadrez com suéter e saltos altos

Outra forma de parecer elegante e sexy é usar uma mini-saia xadrez justa, com uma blusa de mangas compridas e gola alta.

Este visual pode ser complementado com saltos altos, para elevar o seu look e exibir as suas pernas de forma elegante e jovial aos 40 anos.

Saia xadrez com body e botas de cano alto

Outra opção para arrasar em 2024 é usar uma saia xadrez com um body de mangas compridas ou assimétrico, e complementar com botas de cano alto.

Desta vez, você pode até adicionar uma jaqueta de couro para dar um toque mais jovem e moderno ao seu visual e ficará espetacular aos 40.