O Portal do Dragão se abre e os arcanos preveem sorte e dinheiro para 6 signos no início de setembro

Se abre o Portal do Dragão e os arcanos asseguram sorte e dinheiro para 6 signos no início de setembro

Os portais energéticos são datas ou períodos especiais ou específicos onde o que se encontra na Terra fica muito próximo do espiritual e nestes primeiros dias de setembro se abre um que coincide com o alinhamento planetário.

De acordo com os especialistas em Astrologia, é um bom momento para que alguns signos do zodíaco aproveitem e usem sua influência para a harmonia, a abundância e o amor.

Trata-se do Portal do Grande Dragão Nidhogg que durará vários dias para nos encher de sua energia. Este antigo ser supremo nórdico vem para realizar um desejo feito com honestidade.

A partir de 2 de setembro, teremos a porta de fogo do Dragão Nidhogg aberta, um evento que só ocorrerá novamente daqui a 400 anos, pois o portal se abre somente quando o início do nono mês do ano, ou seja, setembro, coincide com a alinhamento dos planetas.

De acordo com a Astrologia, estes seis signos receberão uma influência positiva e terão um bom panorama:

Aries - O Sol

De 21 de março a 19 de abril

É o melhor momento para resolver todos os conflitos em que estão envolvidos e assumir de uma vez as responsabilidades e sofrimentos que os fazem sentir um peso enorme nas costas. Quando isso acontecer, sentirão que tudo flui, que a abundância chega e que o sucesso é imparável.

Virgem - Os Enamorados

De 23 de agosto a 22 de setembro

O equilíbrio emocional neste momento está ocupando sua mente e sua vida, e você sente que se não resolver e se libertar do passado, vai carregar sentimentos que não contribuem em nada para o seu futuro. Portanto, reflita e cure seu coração para que você veja como avança não apenas para a prosperidade, mas também para uma nova oportunidade no amor.

Libra - A Lua

De 23 de setembro a 22 de outubro

Você precisa parar de duvidar de suas capacidades e dos passos que está dando em direção ao seu futuro. A premissa é ter confiança em si mesmo e determinação e iniciativa para lutar e alcançar seus sonhos. Quando sua atitude mudar, você perceberá como os caminhos para o sucesso e a prosperidade se abrirão para você.

Escorpião - A Imperatriz

De 23 de outubro a 21 de novembro

Estes dias que você tem são para refletir e compreender que cada passo que dá será para se sentir plena e satisfeita com os resultados do seu esforço. Haverá mudanças que te farão sentir muita ansiedade, mas você deve manter a calma e ter muita paciência, porque graças a elas você vai avançar e alcançar a prosperidade pela qual tanto lutou.

Sagitário - O Julgamento

De 22 de novembro a 21 de dezembro

São dias maravilhosos para os nativos deste signo, pois terão mais confiança em si mesmos e alcançarão grandes avanços no âmbito profissional. Eles estarão empoderados com novos projetos e os frutos de tanto esforço lhes permitirão caminhar para o futuro e alcançar seus sonhos. A coragem e a força serão os dois elementos que prevalecerão nos próximos dias.

Capricórnio - A Força

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Sentirão muita calma e isso é uma aprendizagem que lhes custou muito tempo de análise e reflexão para entender. Não é tempo para pensar muito nas coisas, mas para agir e caminhar com a generosidade e humildade que os caracteriza rumo ao sucesso e progresso. Também é importante desfrutar, pois isso permitirá que entendam que as pequenas coisas da vida os tornam mais fortes.