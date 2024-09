O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta 6 de Copas

O amor pode entrar em uma pausa importante ou a mente se volta para o passado. É hora de ter cuidado para não cair em círculos viciosos e ficar revivendo algo antigo que o deixa estacionado na vida amorosa.

Capricórnio – 6 de copas

O passado tende a retornar para mostrar como você pode lidar com as coisas agora, por isso tenha cautela e use a sabedoria adquirida com o tempo para sair em vantagem. Assuntos amorosos podem ficar em alta.

Aquário – Carta 2 de Copas

O passado pode voltar na vida amorosa ou uma relação é retomada. As chances no amor melhoram e nas amizades também. Aproveite esse momento com reflexão e harmonia.

Peixes – 4 de ouros

A inteligência e esperteza são presentes da vida que precisam ser valorizados e colocados em prática. É hora de buscar objetivos maiores e avançar para conseguir o melhor. Apenas evite o deslumbre, a avareza e não alimente o ego com coisas superficiais que não duram.