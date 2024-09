Estas são as joias mais desejadas do mundo e as celebridades te ensinam como usá-las do seu jeito

O evento que ocorreu na Cidade do México com Anitta e Kenia Os - que se destaca por mostrar o melhor da moda e das tendências atuais - serviu como cenário perfeito para a apresentação de todas as coleções de berloques da marca que se tornaram uma verdadeira declaração de moda, desde as clássicas estrelas e corações, até aquelas inspiradas em personagens icônicos e motivos de Game of Thrones, Marvel e Disney, entre outras marcas registradas.

Sem dúvida, as joias mais desejadas do mundo são pequenas, aparentemente simples. Mas essa simplicidade e tamanho demonstram sua artesania: PANDORA se tornou uma das marcas mais desejadas e aspiracionais nas redes sociais (a conta oficial tem mais de um milhão de seguidores e na América Latina os vídeos dos charms e suas histórias se tornaram virais) justamente por isso: não é necessário o maximalismo em tamanho para brilhar - uma constante na joalheria latino-americana e mundial, e não há problema nenhum nisso - tudo acontece nos pequenos detalhes.

Mas se forem de cultura pop: uma dessas peças reflete o trabalho artesanal detalhado e a criatividade que caracterizam a marca, oferecendo uma variedade que promete satisfazer todos os gostos e estilos. Assim, é possível encontrar pulseiras com pingentes de dragões e pedras preciosas, baseadas na popular série de streaming. E também há opções que representam super-heróis ou outros temas populares. A alta joalharia se manifesta precisamente na mestria com que se cria o aparentemente simples.

E como é que as celebridades usam joias minimalistas?

Em um grande concerto na Cidade do México, a marca dinamarquesa apresentou um verdadeiro desfile de estilo, onde as tendências em brilhos e originalidade chamaram toda a atenção. Atrizes mexicanas renomadas como Marlene Favela e Geraldine Bazán deslumbraram com seus trajes sofisticados, enquanto influencers como Tammy Parra, Karen Barrera, Tefi Valenzuela, Bárbara de Regil e Manelik se destacaram por sua criatividade e estilo único, reafirmando por que são consideradas figuras influentes no mundo da moda.

Charm Fest Karen Barrera, Bárbara de Regil e Geraldne Bazán exibiram suas melhores peças (Cortesía)

Todas elas, é claro, com estas peças de joalharia cujo segredo reside na sua versatilidade e impacto: podem funcionar tanto como acessórios discretos ou tornar-se o ponto focal do visual.

Kenia Os e Anitta foram as grandes protagonistas. A primeira a se destacar com seu estilo foi a mexicana, que com seu carisma e talento interpretou algumas de suas músicas mais conhecidas como ‘Malas decisiones’, ‘Kitty’ e ‘Llévatelo’.

Kenia Os (Cortesía)

A estrela se mostrou com um conjunto de corpete e saia rosa, botas, meias, luvas longas pretas e seu cabelo preto abundante, além de complementar com seus charms favoritos. E embora esses tenham sido estilizados para o palco (como os charms permitem), mostra que as pulseiras e joias, dependendo da ocasião, podem ter diferentes protagonismos, desde ser o centro de looks mais simples até complementar histórias de moda mais marcantes.

O destaque da noite chegou quando Anitta subiu ao palco, vestindo shorts vermelhos ousados, uma saia assimétrica, meias de rede, botas altas, um top de copas triangulares e uma peça de corrente que a cobria, complementada com acessórios da Pandora, destacando sua figura escultural e seu estilo ousado e sensual. Claro, também com colares de charms estilizados.

Anitta (Cortesía)

Deve-se dizer que a coleção dela com a marca mostra sua exuberância: charms recarregados, perfeitos para expressar tudo. Assim, a artista brasileira, conhecida por sua incrível habilidade de fundir ritmos e estilos, ofereceu uma performance que deixou todos de boca aberta.

Interpretando seus sucessos mais icônicos como ‘Envolver’, ‘Downtown’, ‘Funk Rave’ e ‘Bellakeo’, Anitta demonstrou por que é considerada uma das grandes expoentes da música atual. “Boa noite a todos, que prazer estar com vocês. É uma honra muito grande”, expressou, agradecida pela calorosa recepção do público.

Por que é que as mulheres gostam tanto das joias da Pandora?

Há uma razão pela qual essas peças são tão caras, mas ao mesmo tempo tão desejadas: fazer um tipo de joia desse nível requer uma habilidade excepcional. Quanto menor a peça e os materiais usados, é mais provável que seja necessário um conhecimento especializado que a marca dinamarquesa certificou desde 1982.

Agora, o que a marca propõe - e pelo qual é mais celebrada - é essa versatilidade que foi reiterada ao longo deste artigo. Os charms permitem brincar com situações, estados de espírito. A criatividade da pessoa. Dessa forma, você pode combinar peças de 'Game of Thrones' ou de Halloween, dependendo da sua visão. O que promove a criatividade e a própria edição do consumidor.

Isso, esse ímpeto tão característico do estilo escandinavo, que se destaca no design de interiores por permitir ao consumidor, por meio de produtos funcionais e criativos, expressar sua própria visão do que precisa e deseja.

Por outro lado, Pandora tem tido explorações criativas bastante interessantes desde o ponto de vista geométrico e fluido, não se limitando apenas a berloques. Eles tiveram coleções como Essence, onde refletem esse espírito de construção criativa através da fluidez e da contemporaneidade: não se trata apenas de exibir, pois a simplicidade vai além da simplicidade.

Trata-se de um ponto de partida para expressar essa construção tão complexa de um look minimalista, bem como de ser ponto de partida para os maximalismos mais exuberantes. E isso é algo que suas milhões de consumidoras em todo o mundo sabem.

Desta forma, o concerto de celebração não apenas destacou o sucesso contínuo da Pandora no mundo da joalheria, mas também reafirmou seu compromisso com a inovação e autenticidade, dois valores que têm sido fundamentais para seu crescimento e popularidade global.

Uma noite cheia de brilho, música, moda e estilo, que sem dúvida deixou uma marca indelével em todos os presentes e reafirmou a posição da Pandora como uma marca que entende e celebra a diversidade e a criatividade de seus seguidores.