5 erros que você nunca deve cometer nos designs de unhas para casamento ou parecerá pouco sofisticada

Num casamento, cada aspecto da sua aparência é importante e os designs de unhas não são exceção. Por isso, é preciso prestar atenção especial às suas mãos e evitar esses erros para não parecer pouco elegante ou desarrumada.

Lembre-se de que a atenção aos detalhes faz a diferença e unhas bem cuidadas e bem desenhadas serão o complemento perfeito para celebrar o dia mais importante da sua vida, ou simplesmente se divertir se for uma convidada.

As mãos dizem muito de nosso autocuidado e estilo | Foto: Freepik

Erros que não podemos cometer nos designs de unhas para casamento

Planejamento

Embora pareça bastante óbvio, agendar sua manicure com antecedência é fundamental para garantir que suas unhas fiquem impecáveis. Não deixe esse detalhe para o último momento e certifique-se de reservar com tempo suficiente para alcançar o design desejado, porque, acredite ou não, as manicures feitas às pressas são perceptíveis!

'Combine' com o tema

Do Glamour, eles também mencionam outra chave fundamental nesse sentido. Combine a manicure com o estilo e tema do casamento para se adequar à etiqueta. Se for uma cerimônia formal, as cores suaves e delicadas são ideais. Por outro lado, se for um casamento mais moderno, você pode ousar com tons mais vibrantes ou designs geométricos.

Opte por cores neutras, tons pastel ou clássicos como o branco ou nude | (Foto: Freepik)

Sobriedade acima de tudo

Evite designs muito chamativos que possam competir com o seu vestido. Opte por cores neutras, tons pastel ou clássicos como branco ou nude, que complementem o seu visual sem tirar o protagonismo, assim como técnicas sutis como francesinhas ou ombré.

Evite as aplicações

Embora sejam bonitas e realcem a nossa manicure, tornando-se um acessório a mais, tenha em mente que são detalhes que podem ficar presos no seu vestido e causar desconforto, dor ou danificá-lo.

Investir em produtos de qualidade é o segredo para que sua manicure seja duradoura | (Freepik)

Durabilidade

Investir em produtos de qualidade é fundamental para que sua manicure seja duradoura e resistente o suficiente para durar o dia todo sem desgastar. Não se esqueça de adicionar uma camada de brilho para proteger o design e mantê-lo intacto durante todo o evento.