Solidão, baixa libido e outros efeitos da falta de relações sexuais por longos períodos, segundo a ciência

A falta de sexo durante longos períodos pode implicar uma série de efeitos adversos nas mulheres, que afetam não apenas a saúde sexual, mas também o bem-estar emocional e físico.

Desde a diminuição da libido até sentir-se sozinha, é fundamental reconhecer a importância da sexualidade como parte integrante do bem-estar humano, por isso os especialistas recomendam intimidade pelo menos a cada quatro meses para preservar a saúde.

Quais são os efeitos de não ter relações sexuais por meses ou anos?

Um dos efeitos mais destacados da prolongada ausência de atividade sexual é a diminuição da libido.

Quem não tem experiências sexuais tende a se sentir mais sozinho e desconectado (Freepik)

A terapeuta sexual e autora, Emily Nagoski, sugere em seu livro ‘Come As You Are: The Surprising New Science that Will Transform Your Sex Life’ que uma diminuição nos hormônios sexuais, como o estrogênio e a testosterona, não afeta apenas o desejo sexual, mas também pode influenciar a excitação e a satisfação sexual no futuro, criando um círculo vicioso difícil de quebrar.

Da mesma forma, um estudo publicado no ‘Journal of Social and Personal Relationships’ afirma que as pessoas que desfrutam de relações sexuais regulares relatam maiores níveis de felicidade e conexão emocional, enquanto aqueles que carecem dessas experiências tendem a se sentir mais solitários e desconectados.

Não fazer sexo pode causar imagem corporal negativa ou baixa autoestima (Imagen de Yanalya en Freepik)

No mesmo sentido, pode levar a uma imagem corporal negativa ou baixa autoestima. Sentir-se indesejável ou menos atraente pode afetar nossa segurança ou confiança. O aumento do estresse, a falta de lubrificação ou elasticidade vaginal e a menor produção de neurônios também fazem parte das sequelas.

Não podemos ignorar que a atividade sexual regular está ligada a vários benefícios para a saúde, incluindo um sistema imunológico mais forte e uma redução de problemas cardiovasculares, o que se torna um incentivo para nos motivar a ir para a cama.