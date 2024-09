O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Esquizofrenia

Prefira se manter em silêncio e com calma coloque as ideias no lugar. Nutrindo bons pensamentos e se apegando a voz interior, informações importantes podem chegar. É hora de buscar a cura da mente, corpo e do coração.

Virgem – Carta do Nada

A vida tende a mudar e sempre existirão rupturas difíceis no caminho. Lembre-se que as sacudidas do universo podem ser usadas para importantes evoluções e alinhar sua consciência com pessoas muito mais compatíveis. Não desanime ao ver que novas possibilidades se abrem.

Libra – Carta do Valor

Existem muitas formas de renascer e abrir caminhos. Use sua sabedoria e valor para construir o que deseja com as próprias mãos, sempre com coragem e confiança. Ao ser mais consciente, você pode observar qualidade que o colocarão em um importante lugar.

Escorpião – Carta do Relaxamento

Momento de seguir as aventuras com olhos de aprendiz e não se preocupar tanto assim com o futuro. É preciso se superar no presente e também aproveitar os momentos mais relaxados, conhecendo assim a felicidade no cotidiano.