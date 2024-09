Descubra as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira semana do mês

Confira as novas revelações do tarot, nesta primeira semana do mês, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot alerta: você é uma pessoa exigente, dominante, desconfiada e ciumenta. Isso não o beneficia em nada, não apenas no seu relacionamento com os outros, mas também para você mesmo. Você não percebe, mas está ficando cada vez mais irascível, então relaxe.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você está apaixonado e não adianta mais tentar esconder seus sentimentos. Viva sua liberdade da maneira que você decidir. Este é o momento.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você não tem certeza do que quer e está cheio de dúvidas. No amor é uma dúvida que sempre tende a surgir depois de um tempo, mas cabe a você valorizar o que as pessoas significam para você.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot destaca: você não gosta de se sentir sozinho e agora mais do que nunca valoriza o carinho e a compreensão que seu parceiro lhe dá. Claro, lembre-se de valorizar de vez em quando, porque as pessoas geralmente não são videntes e também gostam de ouvir o que fazem bem.

