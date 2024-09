Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira semana do mês

Confira aqui as revelações do tarot, nesta primeira semana do mês, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca: Áries, a Lua em seu signo faz você se sentir um pouco melancólico e pensativo o tempo todo. Não queira voltar ao passado e aproveite para viver intensamente o presente, pois é só assim que você encontrará o que realmente deseja.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Você não tem vontade de tolerar situações com falsos amigos ou um relacionamento que o sobrecarrega. Fale com clareza para se sentir bem, pois deve zelar pela sua felicidade e ninguém fará isso por você.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Surgirão pequenas situações com seu parceiro por causa de familiares que, sem perceber, estão atrapalhando e estragando algo muito especial. Pense bem antes de falar para não se arrepender mais depois.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje destaca que a evolução favorável de Vênus faz com que você se sinta mais compreensivo e afetuoso com seu parceiro. Agora, você deve refletir sobre o que está acontecendo, pois a forma como tratamos os outros é um reflexo de como tratamos a nós mesmos e como é a nossa vida.

Texto com informações do site Cosmopolitan