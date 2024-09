Unha francesa de baunilha: 5 designs bonitos para aderir à tendência mais elegante

As unhas francesas de baunilha são elegantes, versáteis e atemporais

A unha francesa não é apenas um dos grandes clássicos no mundo da manicure, mas também um dos estilos mais versáteis. Existem as francesinhas tradicionais, americanas, invertidas, desconstruídas e agora também de baunilha.

A interpretação simplificada das unhas francesas ressurge dentro do auge da tendência recatada e é criada por Zola Ganzorigt, a manicure de celebridades como a modelo Hailey Bieber.

A unha francesa de baunilha se assemelha à versão americana das unhas francesas, pois a ponta é feita com um tom neutro esbranquiçado sobre uma base de aspecto natural ligeiramente mais discreta do que a francesa normal, mas mantendo sua essência.

Nas palavras de Ganzorigt para a revista Byrdie, essas novas unhas "são mais suaves e atenuadas em comparação com as tradicionais unhas francesas brancas e isso faz com que pareçam mais naturais".

Unhas francesas de baunilha: 5 designs para experimentar a elegante manicure da moda

Se você quiser experimentar esta nova versão da francesinha, aqui estão cinco looks de unhas francesas de baunilha elegantes e delicadas para experimentar pelo resto do ano.

Unha francesa de baunilha tradicional

A melhor maneira de aderir à tendência de unhas francesas de baunilha é replicando a original criada por Zola Ganzorigt. O designer é muito semelhante à clássica, mas tem aquele leve toque sofisticado.

As unhas francesas de baunilha são elegantes, versáteis e atemporais Beleza (Instagram)

Unha francesa baunilha mini

As que amam unhas super discretas podem aderir à moda das unhas francesas de baunilha no outono, usando sua versão mini ou micro. O resultado é bastante refinado e também extremamente discreto.

As unhas francesas de baunilha são elegantes, versáteis e atemporais Beleza (Instagram)

Unha francesa de baunilha café

Uma adaptação mais aconchegante das unhas francesas de baunilha são as de latte. Neste designer, as pontas são pintadas com um tom bege ou marrom claro, como o de um café latte, que é bonito e modesto.

As unhas francesas de baunilha são elegantes, versáteis e atemporais Beleza (Instagram)

Unha francesa de baunilha perolada

Aquelas que preferem acabamentos mais glamorosos e texturizados podem optar por usar uma unha francesa de baunilha decorada com aplicações como pérolas ou brilhantes. Como neste exemplo.

As unhas francesas de baunilha são elegantes, versáteis e atemporais Beleza (Instagram)

Unhas francesas de baunilha cromada

O acabamento cromado ainda está muito na moda. Por isso, uma ótima forma de exibir as unhas francesinhas de baunilha é com um acabamento cromado apenas nas pontas ou em toda a unha. O efeito é tão cremoso quanto chique.