Seis anos de mudanças na cultura da cerveja artesanal

A Tarantino Cervejaria, primeira fábrica de cerveja independente de São Paulo, comemora em setembro seis anos de trajetória marcada pela cultura urbana e contemporânea da cidade. Desde sua inauguração em 2018, a Tarantino, localizada no Bairro do Limão, combina a qualidade e frescor dos produtos com a arte urbana, funcionando como um espaço de eventos aberto ao público e se tornando um centro de cultura cervejeira e artística.

Os grafites marcantes nas paredes da fábrica, criados por artistas icônicos de São Paulo, são os mesmos que ilustram os rótulos das latas. Priorizando o frescor, a cervejaria oferece produtos não pasteurizados, entregando cervejas com mais sabor e aroma do que a maioria das cervejas disponíveis no mercado.

Consolidada como um ponto de referência cultural, a Tarantino oferece um espaço multifuncional que combina a experiência cervejeira com uma programação diversificada. Localizado na própria fábrica, o espaço se destaca por sua versatilidade, acolhendo cerca de 100 eventos por ano, com um público total de 30.000 pessoas. Esses eventos variam entre música, arte de rua, gastronomia, festivais de cerveja, esportes, filmes e peças de teatro. Ao se posicionar como um fomentador de cultura, a cervejaria não apenas enriquece a experiência do cliente, mas também valoriza os artistas de São Paulo, criando um ponto de encontro dinâmico e envolvente que atrai e encanta o público.

“Nos inspiramos nas cervejarias americanas que transformam suas fábricas em centros de convivência, onde os clientes se conectam diretamente com o processo de produção. Achamos inaceitável que uma cidade do porte de São Paulo não tivesse um espaço assim, que represente verdadeiramente a cultura e a vibe local. Adotamos essa proposta para oferecer aos paulistanos uma experiência autêntica e única, permitindo que vivenciem a nossa cerveja diretamente da fonte”, conta Luciano Consentino, um dos sócios-fundadores.

O portfólio da Cervejaria Tarantino é diverso e inclui várias linhas de cervejas que se revezam em suas torneiras e conquistam tanto os moradores quanto os turistas da cidade. Na linha fixa, a Miracle IPA, é a primogênita e carro-chefe, se destacando por sua receita exclusiva desenvolvida pelo renomado Doug Odell, fundador da Odell Brewing. A ZN Lager, uma pilsen premium que homenageia a Zona Norte de São Paulo, também é muito apreciada entre os consumidores. A Witbier, uma cerveja de trigo da linha fixa, leva semente de coentro e casca de limão-siciliano na sua receita.

Tarantino Cervejaria - Foto: Divulgação (Ariel Martini)

Na linha semi-fixa, oferecem a German Pils, uma pilsen tradicional, encorpada e amarga, e a Manga IPA, também amarga, mas com um aroma marcante, derivado de uma carga pesada de polpa fresca de manga. Entre as opções sazonais, destacam-se a Dry Stout, com notas de café e perfil amargo semelhante ao da Guinness, e a Sour Maracujá e Mate, uma cerveja ácida com aroma de maracujá e um toque de chá mate orgânico. A linha piloto também se destaca, ela é formada por lotes experimentais em pequenas quantidades, disponíveis em eventos e no delivery, com mais de 70 novas receitas desenvolvidas anualmente.

A Tarantino também é profundamente integrada à cena gastronômica de São Paulo, oferecendo produtos que complementam a proposta dos melhores restaurantes, bares e mercados da cidade, além de atender a 2 mil clientes através do seu canal digital. Estabelecimentos renomados como D.O.M., Maní/Manioca, Le Jazz, Adega Santiago, St. Marche e Superville, entre outros parceiros que se destacam pelo compromisso com ingredientes de excelência, encontram na cervejaria independente um aliado ideal que compartilha esses valores. Com uma capacidade de produção de cerca de 40.000 litros, a Tarantino mantém uma rede com mais de 280 pontos de distribuição, assegurando que suas cervejas estejam sempre ao alcance dos consumidores e aprimorando a experiência gastronômica nos estabelecimentos parceiros.

“Nos destacamos por oferecer cervejas de extremo frescor, diretamente da nossa fábrica para os restaurantes paulistanos. Nosso compromisso com a alta qualidade é evidente na preservação ao máximo do sabor e aroma original, sem pasteurização. Isso nos alinha perfeitamente com os melhores estabelecimentos da cidade, que valorizam excelentes ingredientes e apoiam produtores locais”, explica Isaac Deutsch, também sócio-fundador da Tarantino.

Para celebração de aniversário, a Tarantino lançará uma cerveja comemorativa com uma receita exclusiva que muda a cada ano. Neste ano a receita será uma American Pale Ale (APA) e levará no seu rótulo uma arte do Dablio Black (@dablioblack), artista da cena paulistana com várias obras espalhadas pela cidade. Em 2023, a Tarantino foi reconhecida como o melhor chopp do Brasil pelo Prazeres da Mesa, além de ter conquistado três prêmios anteriores da Veja Comer e Beber. O tradicional evento de aniversário da Tarantino acontecerá no dia 7/9, envolvendo parcerias gastronômicas e artísticas da cidade.

Tarantino Cervejaria

Fundada em setembro de 2018 por Gilberto Tarantino, Luciano Consentino e Isaac Deutsch, a Tarantino Cervejaria é a primeira cervejaria independente de grande porte em São Paulo. Com o sonho de transformar o Brasil de um bom consumidor de cerveja para um país que consome cerveja de qualidade, a Tarantino se destaca por combinar tradição artesanal com uma pegada urbana e contemporânea. A fábrica, um verdadeiro centro de cultura cervejeira, promove colaborações com renomados cervejeiros locais e internacionais, e realiza eventos como aulas, seminários, lançamentos de livros e degustações. Comprometida com alto frescor, a Tarantino oferece cervejas não pasteurizadas, permitindo que a bebida mantenha seu sabor e aroma originais. A cervejaria constrói pontes entre comunidades, produtores locais e o cenário internacional, oferecendo uma experiência cervejeira única e alinhada com a cultura paulistana.

