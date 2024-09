Os sapatos blucher estão de volta, oferecendo sofisticação sem abrir mão do conforto

Se pensava que para parecer elegante precisa comprometer o seu conforto, está enganado. Esta é a razão pela qual os sapatos blucher voltaram, como uma das melhores alternativas aos saltos altos e aos tênis para parecer chique e formal sem que os seus pés sofram.

Este ano, a moda tem sido uma viagem pelas décadas mais amadas, como vimos através de roupas inspiradas na era de ouro de Hollywood, calças boca de sino, plataformas e aquela liberdade que apenas o estilo boho pode dar ao seu visual. Quanto aos sapatos, o retorno dos bluchers é mais do que iminente.

Pode causar opiniões divididas e é possível que nem todos se convençam do uso desse tipo de sapato, no entanto, marcas como a Zara deram uma reviravolta nesse calçado para se tornar uma alternativa aos saltos altos e aos famosos Adidas Samba, que foram os mais procurados nos shoppings este ano.

sapatos Blucher Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

O que são sapatos blucher?

Em relação aos sapatos, mocassins e oxfords se tornaram os mais usados este ano, no entanto, a oferta não parecia se expandir, pelo menos não até que a Zara tenha experimentado um modelo que promete trazer de volta os bluchers, aquele calçado que imita os sapatos masculinos por suas formas rígidas, mas que são perfeitos para adicionar ao seu guarda-roupa sem parecer muito rígido.

Os sapatos blucher são um tipo de calçado que eleva instantaneamente qualquer visual e são a opção perfeita se quiser parecer profissional e formal sem comprometer o seu conforto. Se não é fã de saltos altos, experimente um bom par de bluchers, que são tão versáteis quanto um tênis e o conforto é a sua bandeira. Poderá identificá-los pelas atacadores e uma aba larga que os une, além de terem lapelas abertas, ao contrário dos mocassins que não têm.

Como usar sapatos blucher?

Os sapatos blucher minimalistas propostos por marcas como Zara são a alternativa perfeita aos tênis e ficam bastante chiques com roupas casuais. Eles também podem funcionar no lugar de sapatilhas ou sapatos mary jane. Se você também gostaria de adicionar este tipo de calçado ao seu visual, aqui estão alguns looks que podem te inspirar.

Sapatos bluchers e saia curta

Esqueça os tênis e combine bluchers com saia curta e camisa, este visual é perfeito inspirado na tendência preppy, mantendo a linha sofisticada e minimalista da moda deste ano.

Bluchers com saia plissada

Para um visual casual e chique, combine uma saia plissada com bluchers, é a combinação perfeita para um estilo tenniscore, adicione uma jaqueta e lembre-se de seguir uma paleta de cores neutras.

Sapatos e vestido

Dê um toque diferente aos seus vestidos e combine-os com bluchers, eles têm um visual chique e são confortáveis, além de serem suficientemente formais para parecer elegante.

Bluchers com jeans

As calças jeans ficam bem com tudo e os bluchers destacam qualquer visual, combina-os com uma jaqueta biker e estará pronta.