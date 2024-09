Conheça a cidade de São Paulo que lidera em qualidade de vida no Brasil

No interior do estado de São Paulo, a pequena cidade de Gavião Peixoto desponta como um exemplo notável de qualidade de vida no Brasil.

Com pouco mais de 4 mil habitantes, a cidade está a cerca de três horas da capital paulista e surpreende por suas conquistas em diversas áreas que vão da educação à segurança.

Recentemente, ela alcançou a maior pontuação no Índice de Progresso Social (IPS), estudo que avalia desde as necessidades humanas básicas até as oportunidades disponíveis para seus moradores.

Um equilíbrio entre natureza, segurança e desenvolvimento

A cidade é caracterizada pelo acesso eficiente a serviços essenciais, como saúde, educação e saneamento básico. Dados indicam que quase 99% das crianças de 6 a 14 anos estão matriculadas na escola, um reflexo dos investimentos em educação.

Além disso, a taxa de criminalidade é uma das mais baixas do país, proporcionando um ambiente seguro e tranquilo para seus habitantes.

Outro aspecto que contribui para a posição de destaque de Gavião Peixoto é o incentivo ao turismo ecológico. O município possui extensas áreas verdes, um parque municipal e diversas cachoeiras, o que favorece um estilo de vida mais saudável e sustentável.

A presença da Embraer, uma das maiores empresas de aeronáutica do Brasil, instalada na cidade desde 2001, impulsionou o desenvolvimento econômico local, gerando empregos e avanços tecnológicos significativos.

Um modelo de desenvolvimento sustentável

O exemplo de Gavião Peixoto vai além de suas belas paisagens e baixas taxas de violência.

A cidade se destaca por uma combinação equilibrada de fatores que promovem um alto padrão de vida: acesso à água potável e saneamento, educação de qualidade, empregos estáveis e bem remunerados, e contínuos investimentos em infraestrutura.

Esses elementos fazem da cidade um modelo de desenvolvimento sustentável e equilibrado, algo raro em pequenos municípios.